新北板殯優化說明會明登場 板橋議員周勝考要求停辦

新北市立殯儀館（板橋殯儀館）遷不遷，吵了數十年，新北市府將在15、18日舉行2場板殯優化說明會，但板橋議員周勝考質疑這就是環評前置說明會，要求取消說明。民政局長林耀長強調尚未定案，是要傾聽地方意見。副議長陳鴻源裁示，審完預算墊付案後再討論。

板殯改建或遷建地方關注，新北市民政局本月15、18日將開2場板殯優化說明會，因為說明會簡報內容，已經具體列出將原地改建層地下五層、地上6層建物與量體，讓周勝考相當不滿。

今天議會審查墊付案，周勝考再次發言指出，不管是要綠美化、蓋地下停車場，甚至是蓋冰櫃等，他都同意，但要改建成一棟大樓，樓地板面積從3000平方公尺，變成3萬平方公尺，長江路、新海路能夠負荷這項量能嗎？他一定會抗議到底。

周勝考要求議會主席副議長陳鴻源裁示取消說明會，他認為這場說明會就是環評前置說明會，開完就會定案。

周勝考更說，應該循民國99年的評估報告，設置第二殯儀館，紓解板殯量能。

議員石一佑也認為，希望在說明會之前，先由市長與副市長在議會專案報告，不過周勝考認為，沒有要讓市府蓋，連專案報告都不用。

市議員蘇泓欽認為，板殯優化是一定要做，最差就是保持原狀。

市議員陳明義則說，從規畫報告來看就是原地改建，態勢相當明顯，否則怎麼不到其他區開說明會，他認為，原地改建就是要比現在好。

陳明義也說，市府對外說明不清，改建後是否有增加大體處理過程？如火化或冰碎等，林耀長表示，板殯沒有相關規畫。

林耀長表示，升格前規畫報告是要蓋第二殯儀館，板殯沒有要移開，當初相關地點檢視過有用地取得、交通、環境等困難，才會希望以先優化為主，至於分散量能部分，目前也在持續做。

林耀長說，明天說明會是針對周遭5里影響最大的先舉行說明會，第二場則是針對整個板橋地區民眾，傾聽地方意見。