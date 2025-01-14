民眾寫信謝塞車噩夢有解 市長蔣萬安指示同仁政策大膽突破

春節連假將至，台北市長蔣萬安今天市政會議聽取春節交通疏運專案報告提出四點裁示，包括針對尾牙採買車潮加強疏導取締，也指示同仁政策大膽突破，他舉民眾大直橋下濱江街塞車動輒1-2小時為例，施行調撥車道後行車縮2倍，讓市民有感寫信到市長信箱。

「勇敢大膽去做一些改變跟突破，不要怕、也不要擔心」，蔣萬安今天在市政會議中表示，因日前大直橋右轉濱江街下班尖鋒，交通局、警察局規畫有調撥車道。雖一開始有民眾因不瞭解有些民怨，不過從近期的大直、濱江街周邊行車速率、行車時間統計，發現都有大幅縮短，甚至2倍以上，確實讓民眾有感。甚至覺得解決民眾過去10年長期的塞車噩夢跟痛苦。

蔣萬安也透露，還有在明水路上班的民眾寫信到市長信箱給他感謝，蔣今天也在市政會議念出內容，「我是在明水路的上班族，近10年下班從濱江街南下高速公路，是每天噩夢，尤其是周五傍晚或連假、下雨，大直橋右轉，濱江街常動輒1到2個小時塞車。但從去年第四季某一天開始，下午5時，這段說短不短的路開始有了調撥車道，且多了至少三位交警指揮，明顯井然有序的疏通南下車流。」

至於近期環河北路向市民大道下班時間也有實施調撥車道，蔣說，1999進線在過去這一週對環河北路的改變有20通，民眾有一些意見，他也與交通局長謝銘鴻討論，後續還會再開會看是不是要再做調整。

蔣萬安說，近期研考會民調，滿意度來到他上任後歷史新高，其中交通及經濟發展滿意度有超過五成，為百分之52跟56，這個是所有市府同仁、各位首長共同努力的成果。也是給同仁很高的肯定，不過也有民眾抱怨、不滿意大概有3成多至4成，因「交通」民眾最有感，跟日常生活最貼近，指示交通、警察局相關單位接下來1年，還要持續看怎樣提出更精進方案。

至於今年春節疏運，蔣萬安也提出四點裁示，包括春節前採買尾牙車潮大，警察局加強幹道、市場、商圈及各運輸場站的車流疏導。往年在重慶北路、內湖堤頂、濱江街等高、快速道路交流道，容易出現車流排隊回堵市區道路，許多大型賣場與商圈停車場，也有車輛排隊情形，針對幾個路段，請交通局與警察局機動應變交通疏導，並請警察局加強違規臨停取締、維持路口淨空及加速事故排除。

也指示交通局加強道路路況監控，如有臨時路況，應即時調整號誌時制，並積極運用各項管道，蔣也說，春節期間手提採買物品的民眾很多，重要車站周邊推行李的旅客也會變多，這些行人的走路速度可能會比平常慢，請交通局及警察局進行交通疏導時，要將行人行走的速度考量進去。

至於春節期間市府各項活動，如年貨大街及陽明山花季等，周邊交管、停車收費及公車和接駁車運營等資訊，請利用各項管道，如：市府官方Line、活動官網、FB等，加強宣導，並請注意各項資訊的正確性；相關活動及交通資訊也請儘早提供予1999話務中心，以利1999答覆民眾諮詢。