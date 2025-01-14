台北NPO聚落釋多空間邀非營利組織進駐 租金低於市價即日起開放申請
位於中正區「台北NPO聚落」提供便宜空間，租給非營利組織辦公，至今已超過逾50不同團體進駐相當搶手。北市青年局宣布，今年釋出13間獨立辦公空間、18個固定座位共同工作等空間，邀請非營利組織（NPO）、非政府組織（NGO）、國際非政府組織（iNGO）、社會企業等進駐，更鼓勵青年投入社會創新工作，推動公共事務。
「台北NPO聚落」前身為北一女中教師宿舍，2019年轉型為NPO的共享辦公空間，由社會局委由民間營運管理，至今已累計43組NPO、iNGO、社會創新組織或社群進駐，舉辦超過500場社會創新相關活動，接待來自56國的國際交流訪賓與訪團，並有超過11000人次來訪。
青年局指出，過去包含長期關注偏鄉教育扭轉學習環境的「台灣遠山呼喚國際貧童教育協會」、專注於推動月經平權的「全球小紅帽協會」、致力於陪伴師生發展現代公民社會行動力的「放伴教育協會」等組織都曾進駐，不僅提供固定辦公空間，更多了與其他組織交流機會，同時還可以參與課程及活動，從中成長茁壯、擴編組織。
青年局表示，本次釋出13間獨立辦公空間、18個固定座位共同工作等空間，即日起至2月3日，開放全新一輪的進駐申請，歡迎各式社會創新組織，加入聚落，發揮青年影響力。青年局也將推出全新服務，提供手把手的教練陪跑、輔導組織參展，提升議題能見度，以及媒合社創組織與企業ESG結合，邁向永續發展。
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