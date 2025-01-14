快訊

672億得主慘成苦主！中樂透史上最高獎金買海景豪宅 遇洛杉磯祝融整棟燒光

新北三重玫瑰立體停車場建設 緩解停車需求

聚傳媒／ 聚傳媒

照片取自新北市政府

    【聚傳媒特約記者陳欣如報導】新北市近年積極規劃停車空間，以紓解地方停車需求，新北市長侯友宜13日前往視察「三重玫瑰立體停車場」工程，並表示，完工後可提供458個汽車位及70個機車位，並結合派出所及市民活動中心，期待明年5月順利完工，提供市民更安全便利的生活環境。

    侯友宜市長表示，三重玫瑰立體停車場鄰近三重國民運動中心、社教館，為地下1層、地上8層的共構大樓，目前工程進度超前7.82%，除規劃停車空間外，同時整合中興橋派出所及可容納200人的市民活動中心，讓員警擁有良好的值勤環境，市民擁有更多休閒活動空間。

    工務局指出，玫瑰立體停車場靠近捷運三重站、重陽路四段商圈及三重國民運動中心等重要地標。為降低施工噪音，施工團隊將擋土工法由震動式鋼板樁改為靜壓式工法，並在建築物外牆使用輕巧易維護的造型擴張網；同時利用樓層轉角設置空中立體綠帶，搭配可以使建築外觀保有低調且典雅的夜間照明設計，完工後將成為亮眼的地標建築。

聚傳媒

三重 建築

延伸閱讀

影／板殯去留謠言滿天飛 侯友宜：網路傳言不可信

侯友宜視察三重玫瑰立體停車場 2026年完工有528個車位

新北春節勞軍 侯友宜感謝駐守的13部隊守護新北

三重建案鄰損撤離住戶昨返家 侯友宜：持續監測三重

相關新聞

新北板橋殯儀館遷不遷 藍營同黨議員臉書互嗆火藥味超濃

板橋殯儀館遷不遷，成為新北近日熱門焦點，今議會持續攻防，藍營議員劉美芳認為無法遷址應該就地重建，今於臉書批評「政治人物需...

喊話超越張惠妹22億商機 市長蔣萬安赴迪化街年貨大街採購

台北年貨大街今年滿30周年，11日正式開跑，市長蔣萬安今天也到迪化街走逛，替年貨大街宣傳，更喊出不僅要超越去年17億營收...

新北三重玫瑰立體停車場建設 緩解停車需求

照片取自新北市政府 【聚傳媒特約記者陳欣如報導】新北市近年積極規劃停車空間，以紓解地方停車需求，新北市長侯友宜13日前往視察「三重玫瑰立體停車場」工程，並表示，完工後可提供458個汽車位及7

新北金山、萬里托老中心成果秀 長輩大跳APT.

全球點閱率超過8億次的熱門歌曲，萬里托老中心的長輩靈活的跳起來！歡慶歲末，金山區、萬里區的公共托老中心舉辦樂齡好漾成果秀暨歲末傳愛活動，在活動中長輩展現一整年在據點裡的學習成果，大跳熱舞，讓現場氣氛嗨翻天，而經營據點來到第九年的介惠基金會董事長也特別來為長輩加油打氣，並感謝公所、里長與社區夥伴們給予的陪伴與支持。

新北淡水區公所大師揮毫送春聯 蛇福泰吉迎蛇年

農曆春節將近，今天上午在淡水區市民聯合服務中心，區公所舉辦了一場金蛇獻瑞佳句迎蛇年，新春開運送春聯活動，由知名書法老師謝瑞煌，帶領5位書法名家，一同為淡水區的民眾，寫出一幅一幅精美的春聯，讓民眾免費索取春聯，並且一起舉辦開筆儀式，讓整個區公所一樓大廳，充滿了年節氣氛。

新北淡水一信冬令救濟 寒冬送暖助弱勢

親手將紅包發送到弱勢民眾的手中，深耕在地多年的淡水第一信用合作社，今天上午在老街上的總社以及其他分社，包括八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里六個行政區，同時舉辦了關懷弱勢活動，在總社由理事主席麥勝剛親自帶隊，發送紅包總共有200多萬元，要給1,373戶，每戶可領得1,500元的救濟金，希望在歲末寒冬之際，給弱勢的家庭一個實質的幫助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。