新北三重玫瑰立體停車場建設 緩解停車需求
照片取自新北市政府
【聚傳媒特約記者陳欣如報導】新北市近年積極規劃停車空間，以紓解地方停車需求，新北市長侯友宜13日前往視察「三重玫瑰立體停車場」工程，並表示，完工後可提供458個汽車位及70個機車位，並結合派出所及市民活動中心，期待明年5月順利完工，提供市民更安全便利的生活環境。
侯友宜市長表示，三重玫瑰立體停車場鄰近三重國民運動中心、社教館，為地下1層、地上8層的共構大樓，目前工程進度超前7.82%，除規劃停車空間外，同時整合中興橋派出所及可容納200人的市民活動中心，讓員警擁有良好的值勤環境，市民擁有更多休閒活動空間。
工務局指出，玫瑰立體停車場靠近捷運三重站、重陽路四段商圈及三重國民運動中心等重要地標。為降低施工噪音，施工團隊將擋土工法由震動式鋼板樁改為靜壓式工法，並在建築物外牆使用輕巧易維護的造型擴張網；同時利用樓層轉角設置空中立體綠帶，搭配可以使建築外觀保有低調且典雅的夜間照明設計，完工後將成為亮眼的地標建築。
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