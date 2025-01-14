士林院檢「方圓廳」動靜皆宜 逢檢察長人事案昨感性啟用

士林地檢署與士林地方法院整修共同管理的大禮堂，可作國民法庭、大型會議室及休閒運動場，昨在檢察長顏迺偉及院長彭幸鳴主持下正式啟用，取名「方圓廳」，適逢顏迺偉臨調任，彭幸鳴特別贈禮致謝，顏也感性致詞，表示不捨及無愧之意。

士檢表示，院檢合作將雙方共同管理的舊大禮堂整修成多功能活動場域，未來可供國民法官開庭使用，也可作為大型會議、教育訓練場所，或作為同仁下班後休閒運動空間，充分活化場地，昨在檢察長顏迺偉、院長彭幸鳴聯手主持下取名「方圓廳」，在院檢同仁見證下正式啟用。

「方圓廳」是以「不以規矩，不能成方圓」、「規矩，方圓之至也」為故，「方」是堅毅正直，做人的氣節，「圓」是周全寬厚，大智若愚的人生智慧。「內方」指圍人持端正之心，沈穩正直而不曲意迎合，「外圓」則指身懷寬容氣度，周全和美展現智慧，是「內方外圓」風範，所以取名「方圓廳」，既契合禮堂整修後的建築特色，也彰顯院檢同仁謹守分際、嚴守規矩的待人處事態度。

啟用儀式中，彭幸鳴致詞感謝顏迺偉遠見及支持，促成「方圓廳」順利啟用，也感謝顏親力親為的處事態度和寬厚待人的言行舉止，對於院檢業務努力溝通協調，讓雙方同仁各司其職而相互體諒，使士林院檢展現前所未有和諧氛圍，在維護良好偵審品質及為民服務工作上不遺餘力，對司法貢獻良多。

顏迺偉則說，院檢同仁寒冬送暖，他銘感在心，到士檢任職1年8個多月，深知責任重大、兢兢業業，不敢懈怠，嚴守分際ㄝ堅持是非分明，秉持誠信待人，很高興與全體同仁一起踏實做事，雖然即將調任高檢署主任檢察官，非常不捨，但對檢察長職務應盡職責無愧於心，感念所有同仁協助，讓各項檢查業務能穩健順利向前邁進。

士檢指出，顏迺偉在士檢檢察長任內創立「草山工作坊」，結合理論及實務舉辦系列課程精進偵辦效能，結合轄內醫療院所、企業加強交流及查辦不法，開放各領域專才報名遴選檢官助理，與法醫研究所、三軍總醫院合作強化法醫鑑定及人才培育，落實偵查、公訴檢察官輪動，打破「萬年公訴」成見，親自參與犯保、更保、榮觀3會等公益關懷活動，若實柔性司法，去年帶領士檢獲得112年度檢察機關排怨計畫績效優良肯定。