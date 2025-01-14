快訊

馬斯克煽起英國輿論戰！跟風打泥巴戰有效？

安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

創紀錄！台灣虎航年終獎金平均12.8個月 今年再調薪4%

南瀛天文館升級展示館18日開幕 推出「六星連珠」觀測

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供
南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供

南瀛天文館今天公告搶在春節前全新升級的天文展示館18日揭幕，「天文星視界—探索宇宙新發現」活動登場，當天免費參觀還有天文科學闖關遊戲、天文說及夜間六星連珠觀測活動都免費參加，從早到晚都有活動。

館方說，上午11點半至下午5點天文展示館免費開放，邀請民眾探索宇宙奧秘！同時「星際大冒險」闖關遊戲及「星空下的幻想」天文說書，提供寓教於樂的互動體驗，挑戰成功者可獲禮品。晚間則舉行「舉頭三尺有神明」夜間觀測活動，帶領民眾見證「六星連珠」奇觀。

市府表示，天文展示館的重新開放「為天文教育帶來嶄新的面貌」，將展示焦點從傳統的物件展示解說轉移至「學習者」的生活中，不再停留在課本知識，而是著重讓參觀者體驗到天文學在日常生活中的重要，從食衣住行育樂等面向使學習更生活化，也符合現今108課綱的精神，希望大人小孩都能到訪天文館，體驗不同角度的天文視野。

南瀛天文館表示，除了天文展示館開幕，將於16日晚上7點半至8點半在官方YouTube頻道進行「火星衝」直播，並搭配專業解說，民眾可以經由天文館望遠鏡近距離欣賞火星的地形、極冠。直播網址：https://www.youtube.com/live/tdvY0LyviQU

南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供
南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供
南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供
南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供
南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供
南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供

南瀛天文館 宇宙 火星

延伸閱讀

台南南瀛天文館再升級祭優惠 六星連珠觀測免費參加

6人套餐現省5860元！和牛燒肉「旺盛苑」升級了

擷發科CES大秀創新「Designless」 搶攻全球科技產品AI升級龐大商機

美半導體出口管制升級 SIA：深感失望、政策倉促衝擊產業

相關新聞

黃國昌首度訪北市議會 參訪議場時站上台北市長備詢台

民眾黨13日正式公告2月15日以網路投票方式進行黨主席補選。代理主席黃國昌上午與4位民眾黨北市議員，赴市議會拜會國民黨籍...

板殯遷不遷藍營議員起內鬨 板橋綠議員喊話「反對也不支持」

板橋殯儀館改建案新北市民政局將在明天舉辦地方說明會，引發藍營議員周勝考及劉美芳互相批評，八里地區議員也排斥殯儀館遷至八里...

南瀛天文館升級展示館18日開幕 推出「六星連珠」觀測

南瀛天文館今天公告搶在春節前全新升級的天文展示館18日揭幕，「天文星視界—探索宇宙新發現」活動登場，當天免費參觀還有天文...

年前多路段紅通通…蔣萬安聽取春節疏運 返鄉高峰這2天

再過10天就是春節連假，北市年貨人車潮陸續湧現，市長蔣萬安今市政會議聽取春節交通疏導計畫，交大表示，節前兩周包括迪化街、...

新北多效能動物救援車上路 設空調、搬運大型犬更方便

為提升動物救援效率，新北市動保處近日啟用2輛動保稽查管制車，專為傷病野生動物及犬貓救援設計，管制車具備多項便於施救的設計...

海廢、樹皮、剩餘布料成藝術 淡古藝術家駐村成果亮相

布料邊角、海邊撿拾的廢棄物、構樹皮等看似無用的材料，經過巧手設計，也能變成富有環保、生活與社會意涵的作品。新北市立淡水古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。