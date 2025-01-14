黃國昌首度訪北市議會 參訪議場時站上台北市長備詢台

民眾黨13日正式公告2月15日以網路投票方式進行黨主席補選。代理主席黃國昌上午與4位民眾黨北市議員，赴市議會拜會國民黨籍議長戴錫欽，特別拜託議長，國民黨在北市議會單獨過半，希望給4位民眾黨議員多一些揮灑空間；戴錫欽表示「2年前柯文哲也做過同樣的請求」4位議的發言、提案，都完全獲得充分尊重。

黃國昌第一次到訪台北市議會，與戴錫欽閉門會議後，2人也在議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞參觀市議會議場，站上備詢台，站的地方就是市長上台答詢的位置。他說，第一次到台北市議會，覺得北市議會「文明的運作」令他感佩；還說議員坐的椅子，比立法院舒服太多。

黃國昌說，回去要跟立法院長韓國瑜報告「這裡有的，立法院都沒有」民眾黨議會黨團總召張志豪也說，台北市議會是全國唯一在議會有設置無人超商，戴錫欽說，還有全國獨一的議會托嬰中心。

2 人會談時，戴錫欽對黃國昌在立法院支持地方民代支薪條例修正通過，表達感謝，黃說，這是應該做的，充實議會問政能量，對人民有好處，另外，立法院為了強化地方自治，也推動修正財劃法，對立法院來講是慘烈的一役，但痛苦會過去，美麗會留下來，新財劃法實施後，地方政府有更充足的財源，可以推動地方建設，但議會的責任會更重「要好好監督蔣萬安市長」