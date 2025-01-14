板殯遷不遷藍營議員起內鬨 板橋綠議員喊話「反對也不支持」

板橋殯儀館改建案新北市民政局將在明天舉辦地方說明會，引發藍營議員周勝考及劉美芳互相批評，八里地區議員也排斥殯儀館遷至八里區，板橋綠營黃淑君昨深夜則喊話反對民政局重建計畫、也反對毫無目標的遷移喊話。

黃淑君說，市府提出的交通引道規劃沒有充分考慮周邊交通，可能衍生新的殯葬問題，對附近居民也不公平，殯儀館的擴建計畫也缺乏整體考量，單方面增加板橋殯葬量能，只會讓需求集中於此，應該分散量能，以大台北區域的格局來規劃。若要遷移也應明確提出遷移地點和原因分析，不能因為板橋方便就讓所有需求都集中於此。

黃淑君說，認為應該優化現有設施和交通加強管理，而不是無限制地擴充。在現有使用的基礎上進行優化和系統性檢討，才能有效解決問題。

她說，關於未來能源用地的興建，台電應該說明其必要性和可行性規劃。如果要共構停車場，周邊道路系統也需要重新檢討。目前只看到民政局簡報內容，台電方面尚未提供相關說明，因此對此持保留態度。

黃淑君說，已將以上疑慮整理成條列式的問題，希望市府能務實討論。市府倉促辦理說明會，事前沒有積極溝通，因此收到許多里長和周邊社區居民的意見，並將意見反映給市府要求改正。