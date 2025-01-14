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年前多路段紅通通…蔣萬安聽取春節疏運 返鄉高峰這2天

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安(資料照片)。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安(資料照片)。圖／北市府提供

再過10天就是春節連假，北市年貨人車潮陸續湧現，市長蔣萬安今市政會議聽取春節交通疏導計畫，交大表示，節前兩周包括迪化街、民生西、長安西等路段採買人車潮多；下周民族西路榮濱商圈、內湖花市、假日建國花市周邊也將湧龐大人潮車。

至於北市區的返鄉人車潮，交大預估，今年春節長達九天，預期民眾將提前返鄉，不過最高峰還是會在24、25日下周五、六兩天達高峰，車流壅塞熱點在北車及台北轉運站、市府轉運站周邊。交通警察將提前並延後交通疏導勤務。

北市交大行政組長尤仁駿表示，今年農曆春節前車多熱點，除平常上下班尖峰車多路段，採辦年貨人車潮本周開始也陸續湧現，集中在迪化街年貨大街、華陰商圈等，原本各轄區交通疏導勤務是從下午5時至晚間7時，現在都已經提前至下午4時至晚間8時。

接下來春節最後倒數一周，尤仁駿說，採買生鮮的年貨商圈，包括濱江市場、榮濱商圈、內湖花市等也都將陸續湧入採買人車潮。至於返鄉疏運台北車站、台北轉運站、市府轉運站等從下周開始，也會陸續出現返鄉人潮，預估最高峰會是在下周五、周六兩天。

至於春節期間的台北市區交通，尤仁駿說，預估陽明山、碧山巖、兒童新樂園等景點及多廟宇周邊人潮多，也呼籲民眾過年走春也多利用大眾運輸。

再過10天就是春節連假，今天中午左右，北市多路段陸續湧現採買年貨人車潮。圖／引用自北市即時交通資訊網
再過10天就是春節連假，今天中午左右，北市多路段陸續湧現採買年貨人車潮。圖／引用自北市即時交通資訊網

北市 年貨大街 春節 車潮

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