年前多路段紅通通…蔣萬安聽取春節疏運 返鄉高峰這2天

再過10天就是春節連假，北市年貨人車潮陸續湧現，市長蔣萬安今市政會議聽取春節交通疏導計畫，交大表示，節前兩周包括迪化街、民生西、長安西等路段採買人車潮多；下周民族西路榮濱商圈、內湖花市、假日建國花市周邊也將湧龐大人潮車。

至於北市區的返鄉人車潮，交大預估，今年春節長達九天，預期民眾將提前返鄉，不過最高峰還是會在24、25日下周五、六兩天達高峰，車流壅塞熱點在北車及台北轉運站、市府轉運站周邊。交通警察將提前並延後交通疏導勤務。

北市交大行政組長尤仁駿表示，今年農曆春節前車多熱點，除平常上下班尖峰車多路段，採辦年貨人車潮本周開始也陸續湧現，集中在迪化街年貨大街、華陰商圈等，原本各轄區交通疏導勤務是從下午5時至晚間7時，現在都已經提前至下午4時至晚間8時。

接下來春節最後倒數一周，尤仁駿說，採買生鮮的年貨商圈，包括濱江市場、榮濱商圈、內湖花市等也都將陸續湧入採買人車潮。至於返鄉疏運台北車站、台北轉運站、市府轉運站等從下周開始，也會陸續出現返鄉人潮，預估最高峰會是在下周五、周六兩天。