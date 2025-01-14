新北多效能動物救援車上路 設空調、搬運大型犬更方便

為提升動物救援效率，新北市動保處近日啟用2輛動保稽查管制車，專為傷病野生動物及犬貓救援設計，管制車具備多項便於施救的設計，極大提高了動物救援的效能。車輛配備寬敞的後車廂，能一次性承載多達10個貓運輸籠，提升運輸容量。並滿足大量動物的救援需求。

過往動保員開車載運犬貓或傷病動物，車上未必有空調系統，動保處表示，這2輛新車後車廂都設有獨立空調系統，確保運輸過程中動物的舒適，避免因溫度過高或過低對動物造成困擾，特別是長途運輸時。

此外，車內還裝置了運輸籠滑坡，便於動保員快速、安全地裝卸運輸籠，減少動物在過程中的驚嚇和傷害，這些設計使得動物救援工作更加高效、安全，並顯著增強了施救過程中的靈活性和便捷性。稽查管制車的投入使用，將進一步強化動保處在傷病動物救援方面的能力。

動保員謝溱秝說，作為女性動保員，遇到需要體力搬運傷病動物時，往往都會擔心自已力氣不足，這一款新車確實讓日常動物救援工作變得更加輕鬆，特別是在載運大型犬隻時，省力又安全。這樣的創新設計能讓動保員將更多精力集中，投入到後續的動物健康與醫療管理中，真的很開心能有這樣的創新設計。

動保處獸醫謝弘斌表示，這輛救援車特別設計了不銹鋼斜坡，方便救援人員快速將受傷動物搬運上車，節省人力並降低動物遭受二次傷害的風險。後車廂動物專用空間內配備有溫控系統，無論是炎熱夏季或寒冷的冬季，都能確保動物在運輸過程中的舒適與安全，顯著提升了動物保護救援工作的品質。