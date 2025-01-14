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海廢、樹皮、剩餘布料成藝術 淡古藝術家駐村成果亮相

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館即日起至2月12日，在滬水一方藝文空間展出，「漫遊．藝宇宙」新北市國際藝術村成果展。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館即日起至2月12日，在滬水一方藝文空間展出，「漫遊．藝宇宙」新北市國際藝術村成果展。圖／淡水古蹟博物館提供

布料邊角、海邊撿拾的廢棄物、構樹皮等看似無用的材料，經過巧手設計，也能變成富有環保、生活與社會意涵的作品。新北市立淡水古蹟博物館即日起至2月12日，在滬水一方藝文空間展出，「漫遊．藝宇宙」新北市國際藝術村成果展，現正免費參觀中。

「漫遊．藝宇宙」新北市國際藝術村成果展，由佘心婷、李芊慧、林晏竹及林晏印、張雅萍、陳琇萍、程許忠、劉時棟、簡俊成，共8組駐村藝術家共同參展，以ESG永續發展為主軸，透過駐村藝術家多元視角，記錄一年來各自在淡水駐村的創作體驗。

其中，佘心婷敲打構樹皮數百次，使之形成獨特的纖維紋理，以柔實的構樹纖維隱喻自然生命的韌性，並提醒人們在追求便利與流行時，不應遺忘自然與永續價值的重要性。張雅萍以市場挑選的剩餘布料為創作媒材，透過拼接與縫製，賦予廢棄布料新生命，精心拼貼出如瀑布般的光影層次，展現淡水四季變化的山水畫作；劉時棟則是長年在沙崙海水浴場採集海沙與漂流物，運用繪畫與拼接手法，將影像的痕跡停留在畫布與現成物上，建構出詩意的作品，反思現代都市生活中對自然的忽視。

淡古館長蔡美治說，為鼓勵創作者創作藝術，博物館提供藝術村工作室空間，作為創作與發想的基地，藉此扶植藝術及文化創意產業人才，自2013年起至今，已有127位創作者進駐，今年1月底將有新入選的駐村團隊進駐，期待他們未來兩年的創作量能。

新北市立淡水古蹟博物館即日起至2月12日，在滬水一方藝文空間展出，「漫遊．藝宇宙」新北市國際藝術村成果展。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館即日起至2月12日，在滬水一方藝文空間展出，「漫遊．藝宇宙」新北市國際藝術村成果展。圖／淡水古蹟博物館提供

古蹟博物館 淡水 藝術家

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