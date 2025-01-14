土城轉運站土地無償借用 北市若收回新北2500萬打水漂

新北土城捷運板南線永寧站鄰近國三土城交流道，66線公車經過此處造成交通壓力，新北交通局協調北市捷運局無償借用周邊土地，並花費2526萬元建置轉運站預估下月啟用，但因是無償借用土地北市可隨時收回，若被收回2526萬元將打水漂，議員廖宜琨要求新北不要被北市牽著走。新北市交通局綜合規劃科長吳政諺表示，透過雙北合作平台，北市應不會在合約時間內收回。

新北土城捷運板南線永寧站鄰近國三土城交流道，成為桃園往返雙北客運的中繼點，66線公車經過此處造成交通壓力，其中10線是來自桃園的客運。由於北市捷運局當年在此處徵收大面積土地預計作為聯開大樓，後因美河市案大法官釋憲案後停滯，該處成為一片停車場，新北交通局因此協調北市捷運局無償借用750坪土地，花費2526萬元設置5個站台給桃園客運業者使用。

由於目前10線桃園客運公車抵達土城下客後，為等待發車時間，桃園客運多在周邊承天路等待，造成車流回堵，客運司機或必須繞行忠承路、千歲路，因此周邊地區增加交通壓力。交通局設置轉運站後，桃園客運即可在轉運站內等待發車時間，免除引響周邊交通現況。

不過雙北簽訂契約土地借用時間為9年，後若北市要收回土地，新北由於是無償借用必須隨時歸還，2526萬元轉運站建設費用恐怕打水漂。

新北市議員廖宜琨表示，捷運路線許多是北市興建，導致環狀線出現問題新北市府都只能依賴北市府解決，形成新北市府被北市府牽著走。 土城轉運站新北可以有償借用方式，契約並簽訂賠償條款，才能讓花費2526萬元建設的轉運站可保證使用9年。