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土城轉運站土地無償借用 北市若收回新北2500萬打水漂

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北交通局花費2526萬元建置土城轉運站，供10線桃園來的客運轉乘使用，轉運站預計2月啟用。記者李定宇／攝影
新北交通局花費2526萬元建置土城轉運站，供10線桃園來的客運轉乘使用，轉運站預計2月啟用。記者李定宇／攝影

新北土城捷運板南線永寧站鄰近國三土城交流道，66線公車經過此處造成交通壓力，新北交通局協調北市捷運局無償借用周邊土地，並花費2526萬元建置轉運站預估下月啟用，但因是無償借用土地北市可隨時收回，若被收回2526萬元將打水漂，議員廖宜琨要求新北不要被北市牽著走。新北市交通局綜合規劃科長吳政諺表示，透過雙北合作平台，北市應不會在合約時間內收回。

新北土城捷運板南線永寧站鄰近國三土城交流道，成為桃園往返雙北客運的中繼點，66線公車經過此處造成交通壓力，其中10線是來自桃園的客運。由於北市捷運局當年在此處徵收大面積土地預計作為聯開大樓，後因美河市案大法官釋憲案後停滯，該處成為一片停車場，新北交通局因此協調北市捷運局無償借用750坪土地，花費2526萬元設置5個站台給桃園客運業者使用。

由於目前10線桃園客運公車抵達土城下客後，為等待發車時間，桃園客運多在周邊承天路等待，造成車流回堵，客運司機或必須繞行忠承路、千歲路，因此周邊地區增加交通壓力。交通局設置轉運站後，桃園客運即可在轉運站內等待發車時間，免除引響周邊交通現況。

不過雙北簽訂契約土地借用時間為9年，後若北市要收回土地，新北由於是無償借用必須隨時歸還，2526萬元轉運站建設費用恐怕打水漂。

新北市議員廖宜琨表示，捷運路線許多是北市興建，導致環狀線出現問題新北市府都只能依賴北市府解決，形成新北市府被北市府牽著走。 土城轉運站新北可以有償借用方式，契約並簽訂賠償條款，才能讓花費2526萬元建設的轉運站可保證使用9年。

吳政諺表示，此處聯開基地北市府徵收約20年都沒有開發計畫，雙北合作平台上，北市也表示近年在此也沒有開發計畫，應不至於北市府突然要收回該處，若北市過幾年後突然要收回，交通局將盡力協調解決方案。

新北交通局花費2526萬元建置土城轉運站，供10線桃園來的客運轉乘使用，轉運站預計2月啟用。記者李定宇／攝影
新北交通局花費2526萬元建置土城轉運站，供10線桃園來的客運轉乘使用，轉運站預計2月啟用。記者李定宇／攝影

公車 北市府 土城 新北

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