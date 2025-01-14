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北藝工程承包商提告求償1億7千多萬 捷運局駁斥

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北表演藝術中心。本報資料照片
台北表演藝術中心。本報資料照片

台北表演藝術中心工程案被爆承包商雙喜營造提民事訴訟，主張代班工程的台北捷運局給付追加工程1億7410萬元。捷運局回應，雙喜營造所主張的事項，皆是該公司不當所致增加費用，當屬有據，15日將開首次言詞辯論庭，會據以力爭維護市民權益。

據自由時報指出，北藝中心原先承包商理成營造尚有3成未完工便倒閉，後續得標的雙喜營造，北市府指示變更施作、前公司為施作完成的工程等衍生費用，2024年2月23日項士林地方法院提告，主張台北捷運局給付追加工程1億7410多萬元。

此外，若北市府敗訴，還得支付從2022年到官司結束，每年將增加870萬的賠款。

台北市捷運局一工處表示，有關台北表演藝術中心承攬廠商雙喜營造主張包含不當扣款、實作數量追加及契約變更範圍等相關爭議，其中不當扣罰部分，屬雙喜營造包含品管人員違反兼職規定、竣工圖延遲提報、違反按期估驗及施工規畫不當所致增加費用。另外，實作數量追加及契約變更部分，捷運局皆依契約辦理結算及變更，當屬有據。

捷運局一工處說明，目前本案已進入司法階段，雙喜營造主張論點與事實不符且未依契約規定辦理而衍生費用，本案於15日將開首次言詞辯論庭，將由捷運局延聘律師及監造團隊，據以力爭維護本府市民權益。

北市府 台北捷運 台北表演藝術中心

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