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生肖屬蛇過春節 靈鷲山免費領法財一桶金

聯合報／ 記者江婉儀李定宇／新北即時報導
蛇年推出限量「法財一桶金」生肖屬蛇民眾可免費領。圖／靈鷲山佛教教團提供
蛇年推出限量「法財一桶金」生肖屬蛇民眾可免費領。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山為迎接農曆春節推出「法財一桶金」，讓民眾在新春期間感受濃厚的年味，並為自己和家人祈求好運和財富。屬蛇的民眾只要出示身分證即可免費獲得經過加持的小桶金。參與護持建寺信眾，則可獲得象徵財富圓滿的第一桶金。民眾只要在指定地點打卡或留下五星好評，就能獲得精美好禮，為新春增添喜氣。

靈鷲山擁有絕佳景觀可俯瞰太平洋壯闊海景，羅漢步道感受寧靜祥和氛圍。信眾可來到天眼門前，欣賞世界各大宗教的圖騰雕刻，並在平安鐘前虔誠祈福，為自己和家人帶來平安和好運。親子共遊還可以參加手寫春聯活動，將新年願望寫下並貼在財福到春聯牆上，祈求新的一年財運亨通。

靈鷲山在春節期間也安排祈福活動，信眾可到財寶宮殿禮拜財寶天王，參加財神法會，點亮五方佛燈，祈求正法財、受用財和眷屬財，獲得三種永恆財富。上院開山聖殿有舍利加持聖儀，下院金佛殿則有牽佛祈願，抽觀音籤，讓信眾在新年為自己和家人祈求平安、健康和事業順利。

靈鷲山開山住持心道法師說，面對蛇年的曲折變化，每個人只要存好心，放下舊有的習氣與執著，做什麼事情都能為彼此共好而努力，大家同心協力去找到適當的方向，從個人、到社會、國家，乃至天地宇宙萬物之間，就能和合共生、相依共存，自然可以脫殼自在，百福齊生。

財寶宮殿舉辦新春限定財神法會。圖／靈鷲山佛教教團提供
財寶宮殿舉辦新春限定財神法會。圖／靈鷲山佛教教團提供

家人 春節 蛇年 財富 身分證

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