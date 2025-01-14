生肖屬蛇過春節 靈鷲山免費領法財一桶金

靈鷲山為迎接農曆春節推出「法財一桶金」，讓民眾在新春期間感受濃厚的年味，並為自己和家人祈求好運和財富。屬蛇的民眾只要出示身分證即可免費獲得經過加持的小桶金。參與護持建寺信眾，則可獲得象徵財富圓滿的第一桶金。民眾只要在指定地點打卡或留下五星好評，就能獲得精美好禮，為新春增添喜氣。

靈鷲山擁有絕佳景觀可俯瞰太平洋壯闊海景，羅漢步道感受寧靜祥和氛圍。信眾可來到天眼門前，欣賞世界各大宗教的圖騰雕刻，並在平安鐘前虔誠祈福，為自己和家人帶來平安和好運。親子共遊還可以參加手寫春聯活動，將新年願望寫下並貼在財福到春聯牆上，祈求新的一年財運亨通。

靈鷲山在春節期間也安排祈福活動，信眾可到財寶宮殿禮拜財寶天王，參加財神法會，點亮五方佛燈，祈求正法財、受用財和眷屬財，獲得三種永恆財富。上院開山聖殿有舍利加持聖儀，下院金佛殿則有牽佛祈願，抽觀音籤，讓信眾在新年為自己和家人祈求平安、健康和事業順利。