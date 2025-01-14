新北河濱迎新春 重新觀光市集靈蛇舞動揮毫、拿發財金
農曆乙巳蛇年將到來，新北河濱也如以往開始系列活動，重新市集在過年前周末及大年初一將分別舉行揮毫及發財金活動，春聯揮毫將書法藝術融入日常生活，象徵農曆新年除舊布新，發財金則可熱鬧沾喜討吉利。
高灘處長黃裕斌表示，「大師揮毫贈春聯」為新北大都會公園重新市集年節時的重要活動，今年活動時間為1月18日上午9時至11時30分，將邀請錢瑞英老師、李存禾老師、以及廖美蘭老師三大書法大師至現場揮毫贈春聯，民眾也可自備迎春佳句讓大師現場書寫，融合創意並以墨韻傳承文化，揮毫寫下對新年的祝福。
黃裕斌指出，1月29日大年初一上午9時30分起，重新市集內有「財神到來送發財金」活動，由裝扮財神爺獻上新年祝福發送發財金，邀民眾逗陣來走春、熱鬧沾喜討吉利，每小時將發放300份發財金，共計發放3梯次。
高灘處補充，春節期間市集周邊大都會公園的辰光橋、熊猴森樂園及樂遊天地共融遊戲場都開放中，很適合大人小孩一起前來踏青活動，既能促進親子交流，又能消除年節囤積的熱量、舒展筋骨，讓小孩們放電、家長們放風。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言