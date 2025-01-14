快訊

洛杉磯野火元凶在這？電塔底部竄火勢 民眾目擊「驚悚瞬間」

NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

新北河濱迎新春 重新觀光市集靈蛇舞動揮毫、拿發財金

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
重新觀光市集過去每年慶新春現場揮毫贈春聯活動，吸引民眾前來共襄盛舉。圖／新北高灘處提供
重新觀光市集過去每年慶新春現場揮毫贈春聯活動，吸引民眾前來共襄盛舉。圖／新北高灘處提供

農曆乙巳蛇年將到來，新北河濱也如以往開始系列活動，重新市集在過年前周末及大年初一將分別舉行揮毫及發財金活動，春聯揮毫將書法藝術融入日常生活，象徵農曆新年除舊布新，發財金則可熱鬧沾喜討吉利。

高灘處長黃裕斌表示，「大師揮毫贈春聯」為新北大都會公園重新市集年節時的重要活動，今年活動時間為1月18日上午9時至11時30分，將邀請錢瑞英老師、李存禾老師、以及廖美蘭老師三大書法大師至現場揮毫贈春聯，民眾也可自備迎春佳句讓大師現場書寫，融合創意並以墨韻傳承文化，揮毫寫下對新年的祝福。

黃裕斌指出，1月29日大年初一上午9時30分起，重新市集內有「財神到來送發財金」活動，由裝扮財神爺獻上新年祝福發送發財金，邀民眾逗陣來走春、熱鬧沾喜討吉利，每小時將發放300份發財金，共計發放3梯次。

高灘處補充，春節期間市集周邊大都會公園的辰光橋、熊猴森樂園及樂遊天地共融遊戲場都開放中，很適合大人小孩一起前來踏青活動，既能促進親子交流，又能消除年節囤積的熱量、舒展筋骨，讓小孩們放電、家長們放風。

重新觀光市集過去每年慶新春現場揮毫贈春聯活動，吸引民眾前來共襄盛舉。圖／新北高灘處提供
重新觀光市集過去每年慶新春現場揮毫贈春聯活動，吸引民眾前來共襄盛舉。圖／新北高灘處提供
重新觀光市集過去每年發送運轉發財金，吸引民眾前來共襄盛舉。圖／新北高灘處提供
重新觀光市集過去每年發送運轉發財金，吸引民眾前來共襄盛舉。圖／新北高灘處提供
重新觀光市集今年1月29日大年初一將發送發財金。圖為去年資料照。圖／新北高灘處提供
重新觀光市集今年1月29日大年初一將發送發財金。圖為去年資料照。圖／新北高灘處提供
重新觀光市集迎春邀請國內三大書法大師現場書寫春聯。圖／新北高灘處提供
重新觀光市集迎春邀請國內三大書法大師現場書寫春聯。圖／新北高灘處提供

新北 春聯 發財金 蛇年

延伸閱讀

12米科技主燈震撼登場 人氣IP Minini、NETFLIX登陸新北 邀大家一起PLAY

遛狗不清便溺新北113年告發114件 最高罰6000元

板殯可能原地改建 新北議員周勝考表達反對

新北普設可愛柴狗便（袋）箱方便飼主 不隨手清理去年罰114件

相關新聞

北藝工程承包商提告求償1億7千多萬 捷運局駁斥

台北表演藝術中心工程案被爆承包商雙喜營造提民事訴訟，主張代班工程的台北捷運局給付追加工程1億7410萬元。捷運局回應，雙...

生肖屬蛇過春節 靈鷲山免費領法財一桶金

靈鷲山為迎接農曆春節推出「法財一桶金」，讓民眾在新春期間感受濃厚的年味，並為自己和家人祈求好運和財富。屬蛇的民眾只要出示...

影／板殯去留謠言滿天飛 侯友宜：網路傳言不可信

新北板橋殯儀館下一步要改建或遷建引發討論，網路更傳言也要遷到五股、八里等地，新北市長侯友宜今天表示，目前網路傳言都不可信...

土城轉運站土地無償借用 北市若收回新北2500萬打水漂

新北土城捷運板南線永寧站鄰近國三土城交流道，66線公車經過此處造成交通壓力，新北交通局協調北市捷運局無償借用周邊土地，並...

新北河濱迎新春 重新觀光市集靈蛇舞動揮毫、拿發財金

農曆乙巳蛇年將到來，新北河濱也如以往開始系列活動，重新市集在過年前周末及大年初一將分別舉行揮毫及發財金活動，春聯揮毫將書...

擺脫行人地獄 新北啟動人行環境普查 今年完成660公里

擺脫行人地獄，新北市養工處啟動「人行環境通盤檢討計畫」，透過智慧道路全景檢測車，搭載全景相機等設備展開全市人行道影像蒐集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。