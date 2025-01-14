擺脫行人地獄 新北啟動人行環境普查 今年完成660公里

擺脫行人地獄，新北市養工處啟動「人行環境通盤檢討計畫」，透過智慧道路全景檢測車，搭載全景相機等設備展開全市人行道影像蒐集，鍵入資料庫後，可針對淨寬不足等缺陷逐步改善，養工處預計今年可完成全市約660公里人行道資料庫資料。

新北市養工處長鄭立輝今天在道安會報以「新北市政府推動人行環境通盤檢討成果分享」為題專案報告，他指出，市府自2023年10月起展開人行道通盤檢討，以永和區開始調查，藉由智慧道路全景檢測車搭載全景相機等設備搜集影像，並運用空間資訊分析方法，將成果資料彙整於「人行道養護圖資維護系統」。

鄭立輝說，截至2024年底總計已完成永和區、中和區、板橋區、新莊區及三重區約380公里的人行道調查，剩餘行政區約280公里可於今年底完成。

鄭立輝說，透過影像分析精度較高，水平及高程絕對精度20公分以內、相對精度4公分以內，符合國土管理署誤差應小於+30cm需求，避免人工測量缺漏，且影像存檔可隨時調閱。

以永和為例，透過影像調查，永和保順路樹穴影響人行空間，市府透過騎樓淨空等方式尋找替代道路，確保人行暢通。

工務局長馮兆麟指出，人行道調查從人口密集度高的行政區為起點，逐步向外擴散，預計在2年時間內完成全市盤點，建立龐大而詳細的人行環境資料庫，透過系統化及科學化的分析掌握人行道現況，未來便可透過數據資料安排改善方式及執行期程，分年度、階段以遷移障礙物等方式改善，並針對串聯不佳路段或尚未設置人行道的區域，規畫新建人行道。

馮兆麟說，藉這次的人行道調查，除盤點出全市人行障礙點，還可藉系統化的圖資呈現，為市府團隊未來人行環境改善規畫提供重要的參考依據，逐步實現人本安全通行的友善環境，確保每位行人在新北市都能享有便捷的行走空間。

新北市長侯友宜表示，人行道普查建置更完整資料庫，也應落實檢核，他也拜託養工處要積極督導，確保符合實際情形，以利作為未來人本環境決策的依據。

道安顧問吳繼虹指出，新北市有部分行政區人行道長度相對較長，有些行政區則看起來不足，是實際長度不足，還是調查長度不足，根據執法報告中，很多行人事故都發生在這些地區，在普查時更要與民眾生活範圍疊合，如公園、醫療院所等，才能真正看到問題。