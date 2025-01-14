影／板殯去留謠言滿天飛 侯友宜：網路傳言不可信

新北板橋殯儀館下一步要改建或遷建引發討論，網路更傳言也要遷到五股、八里等地，新北市長侯友宜今天表示，目前網路傳言都不可信，新北市府會一一跟大家解說，在最近幾場說明會跟大家詳細報告，大家有疑慮、有問題可以盡量提出來，新北市府一定直接面對、直接溝通、解決問題。

板殯原址該重建或遷走爭論已久，還引發藍營議員內戰，民政局本月15、18日將開2場板殯優化說明會，近日有臉書社群發文指台北港是適合搬遷選項，引發藍綠議員反彈。

侯友宜今天表示，板殯設備已經超過40年，不但空間老舊，量能也不足，這是大家必須要面對解決的問題，在地里長也說，吵來吵去吵這麼多年，「事情總要勇於承擔面對」，這是大家深深的期盼。

侯友宜說，這段時間市府不斷傾聽、溝通、協調，如何面對板殯，未來要走優化，或有其他想法，我們都願意好好溝通，政策沒有辦法百分百滿意，但總是要繼續走下去。