台北燈節擴大商圈 花蓮燈會百花齊放

台北燈節2月2日至16日登場，主燈福蛇豆豆日前已亮相，市長蔣萬安拍板今年要擴大台北燈節商機，西區鄰近周邊商圈及夜市，如大理服飾商圈、台北地下街、城中商圈、永樂市場等，會納入燈節宣傳。周邊店家盼趁燈節能增加人潮及買氣。

今年台北燈節主燈從去年的成都、漢中街口，首度移師至350公尺外的中山堂前，蔣萬安日前表示，台北燈節行之多年，「我要求今年最具體指標，就是讓民眾開心花錢，店家開心賺錢。」

商業處表示，今年將結合鄰近多個商圈及夜市，推出特約店家活動，民眾消費可參加抽獎，吸引更多人潮及商機；觀傳局也會將周邊商圈納入宣傳，導入人流。

西門徒步區促進會理事長劉金龍說，往年台北燈節在西門町，吸客效應大，最明顯就是餐飲店家，至少提升2至3成。

北市商圈產業聯合會理事長洪文和表示，蔣市長要求以台北燈節作為商機引擎來帶動周邊，他相當認同，期盼今年燈節能為周邊包括大理服飾、龍山寺等商圈，帶來2成以上人潮及商機。

東台灣也在拚燈會經濟，花蓮太平洋燈會將於本月17日至2月16日在市區日出大道登場，今年主題為「百花齊放」，象徵花蓮經歷403地震後重生。現場有100朵巨型花朵裝置藝術，每半小時在夜間隨音樂發光，活動還集結縣內24所國小學童，親手彩繪1500顆燈籠。