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北市公車 最快明年可掃碼支付

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

雙北大眾運輸便捷，但公車目前僅提供付現金及電子票證支付，信用聯名卡因驗票機處於離線無法自動加值。為方便民眾支付車資，北市府規畫汰換公車驗票設備，最快明年可開放手機掃碼支付車資，及聯名信用卡自動加值功能。

據統計，北市每年公車載客量約4億段次，可使用悠遊卡、愛金卡（Icash）、一卡通，不少民眾使用具自動加值功能的悠遊聯名卡，卻因驗票機是離線狀態，若卡片為負值感應無法自動充值，每周約有2.6萬民眾，因悠遊聯名卡沒有餘額，須跑到超商等他處加值。

以悠遊卡公司為例，2024年1至8月每天約15萬民眾會持悠遊聯名卡搭雙北公車，其中約4千筆交易呈現錢不夠的負值狀態。乘客陳姓男子說，大眾運輸固然方便，從他家到工作地搭公車就可到，因公車無自動加值系統，每周都得走15分鐘路程到超商加值，相當不便。

議員林亮君表示，北市府喊2030年達70%綠運輸目標，與其他縣市相比，公車能用的多元支付十分受限，沒有像高雄、台中公車一樣的系統設備，讓民眾可掃描多元支付乘車，應研議公車驗票機可採聯名卡自動加值。

北市公運處綜合規畫科長劉國著回應，去年底運價調整後，已規畫公車全面汰換驗票設備，或附掛具QR Code掃碼功能的驗票設備，經費每台約4萬元，搭配北捷閘門修改，明年開放手機掃碼支付。

至於開放聯名信用卡自動加值，劉國著說，業者均有加入意願，正在討論，目標是與驗票機更新一併上線。

信用 公車 北市府

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