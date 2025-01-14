板殯改建或遷建 議會吵成一團

新北板橋殯儀館下一步要改建或遷建引發討論，市議會臨時會昨天要審基金預算，卻變成板殯討論會，議員質疑民政局對方案講不清楚。傳出板殯遷至台北港是選項，議員嘆，八里有多項鄰避設施，別把北海岸當鄰避設施博物館，民政局澄清，八里未在討論範圍，近日開說明會將廣納各方意見。

板殯原址該重建或遷走爭論已久，還引發藍營議員內戰，民政局本月15、18日將開2場板殯優化說明會，近日有臉書社群發文指台北港是適合搬遷選項，引發藍綠議員反彈。

市議員陳偉杰說，難道八里是鄰避設施博物館？市府絕對不應將八里納入評估；市議員鄭宇恩表示，遷移至台北港不可行，經確認是子虛烏有議題。新北殯葬處長陳健民強調，八里未在討論範圍。

板殯下一步討論聲浪再起，議會臨時會昨天本要先審基金預算，不料市議員周勝考猛轟板殯議題，開啟議員一連串批評。多位議員質疑民政局講不清楚，若講不清楚開什麼說明會？市議員廖宜琨認為，這件事很簡單，遷不遷就是兩個選項；民政局長林耀長回應，開說明會用意是要溝通，聽取各界意見。

主張在地優化的市議員劉美芳認為，64位議員中63位簽提案單，民政局也宣布要開說明會，就應該繼續辦下去。

市議員黃淑君說，她不想陷入國民黨紛爭，已撤銷連署，真正問題在於民政局規畫太差，交通及設施檢討應該拿出更完整說明來說服大家。

板橋新海里長宋靜庭聽聞議會為板殯議題吵成一團，語多感慨說「已見怪不怪」，難道要把難題再丟給下一屆議會？

民政局強調，市府提優化方案說明會一切公開透明，現階段未做任何政策決定，說明會並非為環評程序而開，而是就立體化、現代化規畫構想做說明，包含增加禮廳、多功能室、停車位以提升量能，並透過隔音設施、綠美化等措施降低對周邊影響。