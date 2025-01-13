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新北議會為板殯遷不遷吵成一團 地方憂說明會開不下去

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
新北市議會今日本來要審基金預算，卻意外開啟板殯遷不遷的戰場，不少議員批評新北民政局講不清方案；民政局長林耀長耐心解釋。記者李成蔭／攝影
新北市議會今日本來要審基金預算，卻意外開啟板殯遷不遷的戰場，不少議員批評新北民政局講不清方案；民政局長林耀長耐心解釋。記者李成蔭／攝影

位於板橋的新北市立殯儀館未來改建或遷建引發討論，新北市議會今本要審基金預算，卻意外開啟討論戰場，不少議員批評新北民政局講不清方案；民政局則強調，就是要開說明會廣納各方意見。地方里長認為，能開啟討論最重要，最怕說明會有人鬧場，希望一切能順利。

板殯原址重建或遷走爭論已久，民政局本月15、18日將開2場板殯優化說明會，除引發藍營議員內戰外，遷不遷議題在網路上狂燒。有網友建議遷至八里，引發市議員陳偉杰、鄭宇恩反彈，市議員陳明義也回憶起曾抬棺抗議反對五股殯葬專區BOT案；一時間新北各區都憂自家會成板殯遷建選址地，各地方居民及民代熱烈討論。

討論及砲火一路延燒至今日下午，新北市議會開第4屆第6次臨時會，本要先審基金預算，沒想到市議員周勝考連環爆轟民政局板殯議題，開啟議員們一連串批評。不少議員大罵民政局講不清楚，若講不清楚開什麼說明會？新北市議員廖宜琨認為，這種事情很簡單，遷不遷就是兩個選項，不要給民眾假的希望，看起來只能原地重建；民政局長林耀長回應，就是要開說明會才能跟大家說明及溝通，聽取大家意見。

大力主張在地優化的市議員劉美芳認為，當初64位議員中63位簽署提案單，現在民政局也都公告要說明會，就應該繼續辦下去，說明會就是要去說明，一些議員刻意問細節，本來就很難當下說明。市議員黃淑君則說，自己不想陷入國民黨的紛爭中，已經撤銷連署；真正問題在於民政局規畫太爛，交通及設施檢討應拿出合理版本，且議員還在討論中，民政局就對外宣布，當然下場就是被罵。

新北板橋新海里長宋靜庭聽聞議會為板殯議題吵成一團很感慨，但「見怪不怪」，她認為劉美芳的提案連署有63人簽署就是要來開啟討論的最好證明，難道要這樣一直持續丟給下一屆？現在最怕說明會有人鬧場，希望一切能順利進行。

民政局強調，市府提優化方案說明會公開透明，現階段未做出任何政策決定，說明會也並非為環評程序召，而是就立體化、現代化的規畫構想做說明，包含增加禮廳、多功能室、停車位以因應量能，並透過隔音設施、綠美化等措施降低對周邊影響，努力與地方溝通、尋求最佳方案。

另外，新北市議會民進黨團總召張維倩表示，本來是要提專案報告；市議員林銘仁也說，市長侯友宜宣誓財劃法增加374億預算，那應該做專案報告。新北市議會國民黨團書記長陳偉杰則認為，通過但還沒實施；副市長朱惕之也說，這都還沒確定數字。會議主席、副議長陳鴻源認為，目前還沒有東西怎麼問？建議先提供書面資料說明即可。

位於板橋的新北市立殯儀館未來改建或遷建引發討論，新北市議會今日本來要審基金預算，卻意外開啟討論戰場，不少議員批評新北民政局講不清方案。記者李成蔭／攝影
位於板橋的新北市立殯儀館未來改建或遷建引發討論，新北市議會今日本來要審基金預算，卻意外開啟討論戰場，不少議員批評新北民政局講不清方案。記者李成蔭／攝影

溝通 議員

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