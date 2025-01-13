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烏來貢寮YouBike租賃點 新北交通局拚2月底啟用

中央社／ 新北13日電

新北市交通局今天表示，截至去年底新北市已建置1384個YouBike租賃站點，今年目標要達到1500個站點，其中烏來與貢寮拚2月底前完成設置啟用，希望每區民眾皆能騎乘。

新北市政府交通局新聞稿指出，10年來新北市YouBike公共自行車服務累計近2.9億人次，每日平均租借8.5萬次，交通局今年目標建置1500租賃站點，持續投放2.0E電輔車到2100輛，並將公共自行車系統服務往烏來、貢寮推進，達區區皆有YouBike。

交通局簡任技正吳政諺接受電訪時表示，貢寮、烏來目前沒有YouBike，交通局已辦理會勘，貢寮設置點為區公所、澳底公園與龍門運動公園；烏來設在烏來老街周邊，力拚2月底前完工啟用。

吳政諺說，為確保騎乘YouBike安全，鼓勵使用者投保公共自行車傷害險，目前每月投保率達95%，以25至34歲占整體使用族群約20%為最多，65歲以上長者為5%，此外，新北市從去年7月1日起敬老卡、愛心卡點數擴大可租借YouBike。

吳政諺表示，新北市公有停車場將增設YouBike簡易代辦中心，提供退費、遺失物領取等服務，將選在土城、汐止、淡水、林口等4處公有立體停車場內設置試辦，預計第2季啟用。

YouBike 烏來

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