烏來貢寮YouBike租賃點 新北交通局拚2月底啟用
新北市交通局今天表示，截至去年底新北市已建置1384個YouBike租賃站點，今年目標要達到1500個站點，其中烏來與貢寮拚2月底前完成設置啟用，希望每區民眾皆能騎乘。
新北市政府交通局新聞稿指出，10年來新北市YouBike公共自行車服務累計近2.9億人次，每日平均租借8.5萬次，交通局今年目標建置1500租賃站點，持續投放2.0E電輔車到2100輛，並將公共自行車系統服務往烏來、貢寮推進，達區區皆有YouBike。
交通局簡任技正吳政諺接受電訪時表示，貢寮、烏來目前沒有YouBike，交通局已辦理會勘，貢寮設置點為區公所、澳底公園與龍門運動公園；烏來設在烏來老街周邊，力拚2月底前完工啟用。
吳政諺說，為確保騎乘YouBike安全，鼓勵使用者投保公共自行車傷害險，目前每月投保率達95%，以25至34歲占整體使用族群約20%為最多，65歲以上長者為5%，此外，新北市從去年7月1日起敬老卡、愛心卡點數擴大可租借YouBike。
吳政諺表示，新北市公有停車場將增設YouBike簡易代辦中心，提供退費、遺失物領取等服務，將選在土城、汐止、淡水、林口等4處公有立體停車場內設置試辦，預計第2季啟用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言