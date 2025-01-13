烏來貢寮YouBike租賃點 新北交通局拚2月底啟用

為了打造更好的行人環境，在淡海新市鎮，過去還是有許多十多年前都市計劃所留下來的人行道設施，而這些使用柏油鋪設的人行道設施，經過時間一久，也都出現破損狀況，因此新北市議員陳家琪，在中山北路三段旁社區前方的人行道爭取經費來改善鋪面，並且增設兩處的機車停車彎空間，提升整體環境。

2025-01-13 18:13