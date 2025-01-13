連續10年寒冬送暖 新北汐止建成里助弱勢過好年

過年前愛心滿滿，每一年都會募集物資寒冬送暖的汐止區建成里，今年邁入第10年，里辦公處趕在過年前，購買了罐頭、衛生紙等生活物資以及保暖的毛毯，再加上全聯禮券一千元等等，今(13)日發送給弱勢家庭，希望讓他們都能平安過好年。

建成里長黃信裕表示，過年快到了，里內每一年在過年前大概一、兩個禮拜，志、義工還有善心人士以及善心店家，大家都會集資採購一些物資、禮券，跟里內一些比較需要幫助的家庭結善緣，今年已經邁入第10年了，感謝里內愛心人士的支持，今年採購的物資也很多，有全聯禮券1000元，另外還有一些白米、沙拉油、衛生紙、濃湯等等，如果可以的話，寒冬送暖活動會持續辦下去。

巡守隊、環保志工愛心不缺席，今天針對志工、義工、善心人士，里長黃信裕也特地頒發感謝狀，表示感謝，汐止區長林慶豐也到場感謝大家的愛心，並且送上今年新北市政府的蛇福泰吉春聯，接著就開始發放物資，里內共有39戶，包括中低、以及低收入戶、還有獨居長者，今年也特地發1000元的全聯禮券，讓他們可以自己買生活必需品，當天弱勢家庭將大家滿滿的愛心搬回家，物資多到拿不動，每年過年前寒冬送暖，讓他們很感動。

汐止區長林慶豐指出，今天很開心來參加建成里寒冬歲末送暖活動，很謝謝里長連續10年關心里內弱勢家庭，邀集里內友善店家、善心人士及志義工，大家一起做愛心，今天也特別帶來新北市長侯友宜的「蛇福泰吉」春聯，送給受幫助的家戶以及志義工，祝福大家蛇年行大運、蛇年賺大錢。