快訊

中職／十元退隊發文感謝 王齊麟卻挖藏頭詩「沒自願離隊」掀議

台積電高雄第4、5廠擴建環評未過 補正說明後將再闖關

沒有保障的焚城？洛杉磯大火的住宅「拒保困境」

推廣新北市蛇年春聯 平溪區公所上街與遊客分享

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區公所走進十分老街，將新北市的蛇年春聯分享給來訪的遊客。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區公所走進十分老街，將新北市的蛇年春聯分享給來訪的遊客。 圖／觀天下有線電視提供

新北市的春聯，每年都很令人期待，自兔吉利來到吉龍舞春，直至今年的蛇福泰吉，年年都有國台語自由唸法吉祥寓意的諧音，讓人愛不釋手，想要一直收集下去，平溪區公所除了在公所一樓提供給民眾索取，也首度走到老街裡，向遊客來推廣新北市特色春聯。

新北市蛇年春聯即日起於區公所開放領取，在中外遊客都最喜愛來訪的平溪區，不僅在公所前方設置服務台，發放給來洽公的民眾，更由平溪區區長李天民在十分老街將春聯親手發送給到訪平溪的遊客，外國遊客更是將春聯視若珍寶。

此外，平溪區為全台最高齡的區域，區長李天民及團隊也主動將春聯送到在嶺腳共餐及平石活動中心失智據點等的長輩手上，讓長輩臉上充滿笑意，迎接開春美好的祝福。

平溪 春聯

延伸閱讀

新北市立殯儀館傳遷址八里 市府：未納討論

竹縣柑桔農特產展售18、19日登場 現場有手作、主題競賽

林俊憲籲罷免成案全黨投入 徐巧芯酸不敢從頭支持罷免

搶攻高雄球迷票？ 邱議瑩、賴瑞隆都找蔡其昌賀年

相關新聞

新北淡水打造友善行人環境 議員爭取施作鋪面改善

為了打造更好的行人環境，在淡海新市鎮，過去還是有許多十多年前都市計劃所留下來的人行道設施，而這些使用柏油鋪設的人行道設施，經過時間一久，也都出現破損狀況，因此新北市議員陳家琪，在中山北路三段旁社區前方的人行道爭取經費來改善鋪面，並且增設兩處的機車停車彎空間，提升整體環境。

新北雙溪區公所與學童訪獨居長輩 銀幼共享天倫之樂

新北市雙溪區人口老化程度偏高，尤其獨居長者就有一百多人，雙溪區公所今(13)日在區長林銚傑帶領下，與里長及志工還有雙溪國小的師生，一同帶著禦寒物品及民生物資親送獨居長者，讓長輩在寒冬中感受社會的溫暖。

推廣新北市蛇年春聯 平溪區公所上街與遊客分享

新北市的春聯，每年都很令人期待，自兔吉利來到吉龍舞春，直至今年的蛇福泰吉，年年都有國台語自由唸法吉祥寓意的諧音，讓人愛不釋手，想要一直收集下去，平溪區公所除了在公所一樓提供給民眾索取，也首度走到老街裡，向遊客來推廣新北市特色春聯。

連續10年寒冬送暖 新北汐止建成里助弱勢過好年

過年前愛心滿滿，每一年都會募集物資寒冬送暖的汐止區建成里，今年邁入第10年，里辦公處趕在過年前，購買了罐頭、衛生紙等生活物資以及保暖的毛毯，再加上全聯禮券一千元等等，今(13)日發送給弱勢家庭，希望讓他們都能平安過好年。

新北板橋漢生東路與他有關 板橋傳奇古厝「廉讓居」已拆光

深具重要文史意義的百年傳奇古厝「廉讓居」，不久前被施工鐵牆圍起，文史工作者及附近居民擔心這間古厝即將拆除，最近確認古厝已經被拆光。 「廉讓居」古厝的意義非常深遠，板橋「大遠百」所在道路叫漢生東路，就跟

「用AI學Python」蔣萬安：AI人才培育刻不容緩

臺北市長蔣萬安12日出席由臺北市政府教育局、美國在台協會（AIT）美國創新中心與賓州大學研究團隊共同合作的「用AI學Python－適性化AI輔助程式學習計畫」，並於會中簽署合作備忘錄。 蔣萬安市長表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。