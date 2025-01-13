推廣新北市蛇年春聯 平溪區公所上街與遊客分享

新北市的春聯，每年都很令人期待，自兔吉利來到吉龍舞春，直至今年的蛇福泰吉，年年都有國台語自由唸法吉祥寓意的諧音，讓人愛不釋手，想要一直收集下去，平溪區公所除了在公所一樓提供給民眾索取，也首度走到老街裡，向遊客來推廣新北市特色春聯。

新北市蛇年春聯即日起於區公所開放領取，在中外遊客都最喜愛來訪的平溪區，不僅在公所前方設置服務台，發放給來洽公的民眾，更由平溪區區長李天民在十分老街將春聯親手發送給到訪平溪的遊客，外國遊客更是將春聯視若珍寶。

此外，平溪區為全台最高齡的區域，區長李天民及團隊也主動將春聯送到在嶺腳共餐及平石活動中心失智據點等的長輩手上，讓長輩臉上充滿笑意，迎接開春美好的祝福。