新北雙溪區公所與學童訪獨居長輩 銀幼共享天倫之樂
新北市雙溪區人口老化程度偏高，尤其獨居長者就有一百多人，雙溪區公所今(13)日在區長林銚傑帶領下，與里長及志工還有雙溪國小的師生，一同帶著禦寒物品及民生物資親送獨居長者，讓長輩在寒冬中感受社會的溫暖。
為避免因獨居而無法獲取所需資源或支持服務，進而衍生危機致無法及時處理，雙溪區公所及里長、志工都會不定時關心獨老的需求，今天也有雙溪國小學童到長者家關心，銀幼共享天倫之樂，讓長者們都非常暖心。
雙溪區區長林銚傑說，特別準備了物資、暖暖包及充滿年味的發粿，親手送到長輩們手中，提前獻上新春的祝福，願長輩們在寒冬中也能感受到滿滿的溫暖與關懷。
雙溪國小的小朋友們用天真純淨的歌聲，為長輩們獻上最真摯的新年祝福，讓現場充滿了歡笑與感動。這份溫暖的陪伴，不僅讓長輩們感受到社會的愛與關懷，也讓孩子們學會了付出與感恩。
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