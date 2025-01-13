新北淡水打造友善行人環境 議員爭取施作鋪面改善
為了打造更好的行人環境，在淡海新市鎮，過去還是有許多十多年前都市計劃所留下來的人行道設施，而這些使用柏油鋪設的人行道設施，經過時間一久，也都出現破損狀況，因此新北市議員陳家琪，在中山北路三段旁社區前方的人行道爭取經費來改善鋪面，並且增設兩處的機車停車彎空間，提升整體環境。
新北市議員陳家琪表示，里長反應在社區前面，因為這個地磚都非常老舊破損，甚至突起，那也引起一些民眾的不便，甚至還有跌倒的情況，再加上現在淡水區的人口也破了20萬人，在地的機車停車需求量增加，因此也用市議員配合款來挹注提撥87萬的經費，將人行道的鋪面更新外，也增設了2處的避車彎式的機車停車格。
對此淡水區長陳炳仲也表示，除了感謝市議員的協助經費之外，其實過往新市鎮機車的使用量非常大，但是當初早期在設計的時候並沒有設計機車停車位，在公所跟議員還有里長的合作下，在新市鎮也設置許多的避車彎式的機車停車位，未來也會持續來建置人行設施，達到友善人本環境。
崁頂里長吳庭岳也非常感謝市議員的協助，讓行人有更好的空間可以行走。
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