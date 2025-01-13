臺北市長蔣萬安12日出席由臺北市政府教育局、美國在台協會（AIT）美國創新中心與賓州大學研究團隊共同合作的「用AI學Python－適性化AI輔助程式學習計畫」，並於會中簽署合作備忘錄。

蔣萬安市長表示，教育是所有市政的重中之重，也是百年大計，回顧上週輝達執行長黃仁勳在美國CES的演講，特別談到「機器人的ChatGPT時刻即將到來」，並展示了全世界體積最小的超級電腦 Project DIGITS。蔣萬安市長看到輝達合作夥伴名單中，許多都是臺灣企業，且多數落腳於臺北市，身為臺北市長，感到非常驕傲，也深刻體會到AI技術與人才培育的重要性。

蔣萬安市長指出，臺北市政府在教育領域持續創新，去年9月訪問美國時，參觀了麻省理工學院（MIT）人工智慧中心，並與母校賓州大學進行交流，討論多項合作計畫。這次計畫正是這些努力的成果之一。這項「用AI學Python」計畫運用賓州大學開發的AI學習系統，結合臺大教授的Python程式線上課程，並串接至臺北市政府的酷課雲平台。預計有14所學校、約1100名高中職學生參與此計畫。此舉旨在為學生提供國際級的教育資源，打造結合「臺北、國際、新科技」的學習環境。

蔣萬安市長進一步提到，臺北市在中山女高成立全國首創的「STEAM及新科技發展辦公室」，並以系統化方式推動K12課程，涵蓋科學、科技、工程、藝術等基礎學科。蔣萬安強調，臺北市的教育目標是培養未來的黃仁勳與蘇姿丰，雖然這樣的成果可能需要10至20年的時間，但現在就要為未來打下基礎。對此蔣萬安認為，程式語言教育非常重要，並提出「三語能力」的概念：母語、第二外語與程式語言。他指出，透過這項計畫，臺北市希望讓每位學生具備應對AI時代挑戰的競爭力。

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