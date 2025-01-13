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板橋漢生東路與他有關 板橋傳奇古厝「廉讓居」已拆光

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為記者拍攝
照片為記者拍攝

深具重要文史意義的百年傳奇古厝「廉讓居」，不久前被施工鐵牆圍起，文史工作者及附近居民擔心這間古厝即將拆除，最近確認古厝已經被拆光。

「廉讓居」古厝的意義非常深遠，板橋「大遠百」所在道路叫漢生東路，就跟連這間古厝有關。這條道路的土地是由清朝板橋最早開墾家族之一的簡漢生家族所捐贈，為了永遠紀念簡漢生所以取名漢生東路以及漢生西路。「廉讓居」就是簡漢生家族的古厝。

簡家古厝「廉讓居」位於國光路、光正街口，歷史悠久，許多在地人也常忽略，以為只是普通的老舊三合院，沒有多加留意，如今古厝已被拆除。

台灣藝術大學剛出版的新書https://tw.shp.ee/BkXmaAQ">《消失中的板橋老街》寫下這間古厝的故事，也留下許多珍貴的照片，在西元2024年拍攝的照片，明顯可以看出「廉讓居」古厝大致保存良好，正身門上的石製匾額依然光鮮，不過左右護龍只剩下一邊，靠近國光路的護龍早已拆除。書籍出版不久，「廉讓居」就已經被施工的鐵圍籬包起來了。

https://tw.shp.ee/BkXmaAQ">《消失中的板橋老街》記載了許多板橋古老家族的故事，其中包括清朝就來的簡漢生家族，書中提到開臺祖簡漢生是福建漳州的南靖人，渡海來臺，在板橋開墾有成，子孫眾多、土地廣袤，成為板橋的大家族。板橋的漢生東路與漢生西路，就是因為感謝簡家願意捐出土地成為道路，所以使用簡家開臺祖簡漢生的名字當成道路名稱，永為紀念。

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