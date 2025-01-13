北市保第3副手劉世芳稱設籍250萬解決 蔣萬安：修法各地受惠

藍委提案修「地方制度法」擬刪第三副市長人口門檻，外界解讀這是為北市長蔣萬安解套，內政部長劉世芳今說，她還是鼓勵台北市設籍人口可達250萬，就不會涉修法問題。對於被部長點人口跌破250萬，蔣萬安今表示，修法是對各地方縣市同樣受惠。

台北市長蔣萬安上任後，北市人口一度回升至250萬人，目前有3名副市長，不過近月人口數又下滑至250萬人以下，若三名副市長有人請辭，因人口未達250萬將僅可設兩名副市長。國民黨立委提案擬修「地方制度法」刪除人口門檻限制。

內政部長劉世芳今天表示，目前台北市第3位副市長沒有問題，提案委員想處理的大概是針對下一屆，她還是鼓勵在台北市設籍人口可以達到250萬，這樣就不會涉及修法的問題。

對於劉世芳點名北市回應修法意見，蔣萬安說，他昨天已經說過，北市府尊重立法院的審議，但其實這個修法不僅對台北市，是對各地方縣市政府都同樣受惠，他相信地方各政府也都樂見這樣的修法。