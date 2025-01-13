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雙北搭公車未來可自動加值及多元支付 市府：設備更新預計明年上路

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
雙北大眾運輸方便但公車目前僅提供付現金及電子票證感應支付，信用卡聯名卡也因驗票機屬離線狀態無法自動加值，市府規畫，運價調整後已和業者達成共識，設備最快明年完成全面更新。圖／聯合報系資料照
雙北大眾運輸方便但公車目前僅提供付現金及電子票證感應支付，信用卡聯名卡也因驗票機屬離線狀態無法自動加值，市府規畫，運價調整後已和業者達成共識，設備最快明年完成全面更新。圖／聯合報系資料照

雙北大眾運輸方便但公車目前僅提供付現金及電子票證感應支付，信用卡聯名卡也因驗票機屬離線狀態無法自動加值，議員呼籲，應研議公車驗票機能否啟用連線或比照台中、高雄等縣市增加多元支付降低乘車門檻，才能有效推展綠運輸。市府表示，運價調整後已和業者達成共識，最快明年完成設備全面更新。

根據統計，北市每年市區公車載客量約4億段次，而公車刷卡可使用悠遊卡、愛金卡（Icash）、一卡通電子票證，不少民眾使用悠遊聯名卡付有「自動加值」功能，但由於驗票機是離線狀態，若卡片為負值感應無法自動充值，每周約有2.6萬的民眾因悠遊聯名卡沒有餘額跑到超商等他處加值。

以悠遊卡公司為例，2024年一到八月每日約有15萬民眾會持悠遊聯名卡搭乘雙北公車，其中有約4000筆交易呈現錢不夠負值。陳姓民眾表示，台北大眾運輸固然方便，從自己家到工作地一班公車就可到，但沒有自動加值系統，他每周都得走15分鐘路程到便利商店加值，在走回站牌搭公車，相當不便。

議員林亮君表示，北市府喊出2030年70%綠運輸目標，但與其他縣市相比，民眾搭乘雙北公車時能用的多元支付方式十分受限，僅可使用電子票證，沒有像高雄市、台中市公車一樣的鏡頭設備，讓民眾可掃描多元支付平台乘車碼。

林亮君呼籲，綠運輸是很好目標，北市府應要降低民眾搭乘大眾運輸設施的門檻，應盡速研議公車驗票機能否啟用連線功能，開放聯名卡自動加值，提升民眾乘車便利性。

公運處綜合規畫科長劉國著表示，電子票證自動加值具推動可行性，但包含增設網路、確保金流及資訊流安全等問題都需要市府、業者、第三方支付平台共同討論。去年底運價調整後，已規畫公車全面汰換或附掛具有QR Code掃碼功能的驗票設備每台約4萬元，將配合北捷閘門修改在明年開放手機掃碼支付。

劉國著說，初估北市公車全面更換機台費用約3000萬，至於開放公車實體票證聯名信用卡自動加值，經與業者討論均有加入意願，正在技術及規則討論，目標與驗票機更新一併完成上線。

公車 北市府 大眾運輸

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