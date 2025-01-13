拚燈節經濟...蔣萬安擴大西區商圈活動：讓民眾開心花錢

台北燈節2月2至16日正式登場，主燈福蛇豆豆日前已亮相，市長蔣萬安拍板今年要擴大台北燈節商機，除燈節期間中山商圈將首度封街辦活動，鄰近商圈及夜市如大理服飾商圈、台北地下街、城中商圈等也會納燈節宣傳，周邊商圈店家盼，趁燈節能增2成人潮。

台北燈節歷年在西門町舉辦時，主燈位置都設置在西門紅樓前，也就是成都路、漢中街口，今年則首度移師至350公尺外的中山堂前。市長蔣萬安日前在市政會議拍板，表示「台北燈節行之多年，我要求一個最具體明確的指標，就是讓民眾開心的花錢，店家開心的賺錢，人潮帶來錢潮，大家玩的開心、花的開心、自拍的開心。」

蔣萬安也指示產業局，規畫結合鄰近商圈及夜市，如大理服飾商圈、台北地下街、永樂市場、城中商圈等，思考新的行銷活動，幫助周邊商圈，帶來更多人潮，商業處將推出各商圈的特約店家，民眾前往消費也可以參加抽獎；另，觀傳局也會將周邊商圈納入燈節宣傳，將人流導入周邊商圈店家與夜市。

由於這次是首度西區辦燈節，將主燈移師至中山堂前，西門徒步區促進會理事長劉金龍認為，過去主燈地點因路口、還有西門町周邊霓虹燈招牌有光害等問題，所以今年將主燈移到中山堂前，他認為人潮會流動，不擔心西門町這一頭人潮變較少，不過因中山堂環境較靜態，希望北市府要將燈節氣氛營造起來。

劉金龍說，往年台北燈節在西門町，的確可以吸客相當多，其中最明顯的就是做吃的店家商機，都可以至少提升2至3成以上，也期待市府將台北燈節最大，讓商機更大。

台北市商圈產業聯合會理事長洪文和表示，今年市長蔣萬安要將台北燈節作為商機引擎，帶動周邊商圈，他相當認同，期盼今年台北燈節，可以為周邊包括大理服飾、龍山寺這邊商圈，帶來2成以上人潮及商機。

洪文和說，以去年台北燈節在西門町舉辦為例，因龍山寺這邊沒有活動，也沒有擴大宣傳，看完燈節到龍山寺周邊逛的人潮不多，但希望今年將台北燈節活動宣傳擴大，如宣導燈節遊逛路線地圖等，希望將台北燈節的人潮，也導引至周邊商圈，讓遊客有更多商圈可以逛。

洪說，希望台北燈節可以促進大台北周邊商圈經濟，如今年龍山寺廟方有元宵燈、剝皮寮也會有燈牆，遊客看完燈節主燈再從西門町散步過來，就是一個非常棒的商圈廊帶，也會請觀傳局燈節擴大宣傳。

北市觀傳局表示，過往台北燈節主燈設於西門紅樓前廣場，因其腹地有限，人潮較易外溢至道路，為提供民眾較佳賞燈體驗，及避免影響交通，今年台北燈節主燈首度移至中山堂廣場。