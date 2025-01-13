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板殯遷至台北港？ 藍綠議員皆反對：八里不應納入評估

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市板橋殯儀館。本報資料照片
新北市板橋殯儀館。本報資料照片

新北市立板橋殯儀館遷址還是重建爭論已久，民政局1月15、18日將開2場板殯優化說明會。有臉書粉專發文指板殯可遷至台北港，引發地方藍綠議員反對，認為八里已有多項鄰避設施，不應把八里再納入評估。新北殯葬處長陳健民也直言八里未在討論範圍。

丹鳳地方臉書粉專日前發文指，台北港土地廣闊，人口密度較低，是殯儀館搬遷理想地點之一，並列舉遷移至台北港優點，認為原地改建無法消除居民生活與交通的長期影響。

議員陳偉杰說，八里有多項鄰避設施，包含汙水處理廠、垃圾焚化廠、各公私立墓園、砂石場、加上長年擺放在台北港區的數十座 石油或化學製品石化槽等，難道八里是鄰避設施博物館嗎？讓八里居民淪為二等公民忍受多年。當然生老病死是人生必經之路，市府也已規畫新建八里第二納骨塔，預計2028年2月完工，他主張新北市立殯儀館絕對不應將八里納入評估。

議員鄭宇恩則說，對板殯現有的場地狹小、冰櫃不足、設備老化、周邊交通堵塞的問題感同身受，但遷移台北港是完全不可行，且跟民政局確認，並沒有任何討論及規畫，遷移至台北港的議題完全是子虛烏有。

鄭宇恩說，台北港規畫物流、綠能港埠等計畫已經為八里帶來大量的大型車輛車流，近期公路局新設的台64接61匝道，就是為讓進出台北港的大車和八里居民的頻繁使用的平面道路分流。實在無法再承受設置殯儀館衍伸的車潮，且八里第二納骨塔也正在新建中，並爭取到5%回饋給八里民眾使用。

鄭提醒，市府承諾的八里觀光軸帶，包含八里娛樂專區、 八里纜車、八里輕軌仍下落不明，盼市府盡快落實承諾。

八里 台北港

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