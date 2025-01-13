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新北普設可愛柴狗便（袋）箱方便飼主 不隨手清理去年罰114件

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
毛小孩數量愈來愈多，新北市環保局攜手企業推動新北可愛柴狗便（袋）箱，設置在公園、人行道，方便飼主取用。圖／新北市環保局提供
毛小孩數量愈來愈多，新北市環保局攜手企業推動新北可愛柴狗便（袋）箱，設置在公園、人行道，方便飼主取用。圖／新北市環保局提供

毛小孩數量愈來愈多，新北市環保局攜手企業推動新北可愛柴狗便（袋）箱，設置在公園、人行道，方便飼主取用。新北市環保局表示，目前已在新北23個行政區內設置215座新北可愛柴狗便（袋）箱，民眾可透過網路地圖查詢到位置。

新北環保局自2021年起持續推動新北可愛柴狗便（袋）箱，獲企業響應，房仲業者群洋集團去年底捐贈5座，分別設置於中、永和區公園及人行道，以公私協力方式提供市民便捷的犬便清理設施，引導飼主負責任地處理寵物排泄物。

另，大型寵物量販連鎖業者魚中魚樂活有限公司去年初也捐贈3座新北限定版可愛柴狗便（袋）箱，自111年起，每年出資贊助製作10萬個「日進斗金」的狗便袋，至今已連續3年與新北環保局聯名推出共30萬個狗便袋，製袋過程全程使用回收塑膠原料或邊角料回收再製，提供民眾遛狗時可免費取用的狗便垃圾袋，兼具便民、環保。

依據農業部公布2023年全國家犬、家貓總數已超過台北市人口數，隨著養犬人口增加，狗便問題成為市容管理的一項挑戰。為鼓勵飼主養成清理犬隻排泄物的習慣，並提升自主清理狗便意願，環保局持續與企業合作，提供更多清潔設施與便利措施，狗便（袋）箱的設立不僅能強化環境衛生，也能展現企業社會責任。

飼主遛狗時，必須將寵物排泄物隨手清理，若造成路上其他人的不便及影響環境衛生，經環保局查證屬實，可依廢棄物清理法最高處以6千元罰緩，去年共告發處分114件，裁罰金額共30萬9600元。

毛小孩數量愈來愈多，新北市環保局攜手企業推動新北可愛柴狗便（袋）箱，設置在公園、人行道，方便飼主取用。圖／新北市環保局提供
毛小孩數量愈來愈多，新北市環保局攜手企業推動新北可愛柴狗便（袋）箱，設置在公園、人行道，方便飼主取用。圖／新北市環保局提供

人行道 環保局

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