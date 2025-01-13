三重光興段都更案動土 建17層高現代化消防廳舍及社宅

新北不少辦公廳舍急待更新，像三重消防分隊使用已近40年，今舉辦都更動土典禮，當地未來將蓋起1棟地上17層、地下4層之住宅辦公大樓，不只讓消防廳舍現代化，提高防災效率，分回住宅也能做社宅等使用。民代建議，分回房舍要多元思考彈性作法，未來出勤也應思考鳴笛機制。

三重消防分隊廳舍位於三重區文化南路，鄰近捷運台北橋站及光興國小，交通便捷，但使用已近40年，屋況老舊且防災防震機能缺乏，經市府評估決定以公辦都更方式活化，盼藉此改善周邊地區環境品質、帶動周邊區域發展。

侯友宜今上午赴該廳舍所在地光興段1008地號等17筆土地都更開工典禮，地方民代、機關代表及在地多位里長都出席祈福儀式，盼工程順利。侯表示，該消防廳舍使用多年，當中市有土地比率約98.48%，國有土地比率約1.52%，未來分回住宅將可做社宅等用途，預計2028年完工。

財政局說明，該案基地面積約646坪，已於去年8月取得建造執照，刻由川悅建設實施者辦理開工準備作業，將導入銀級綠建築及銀級智慧建築設計，透過臨路退縮留設6公尺人行道，作為都市防災重要的緩衝空間，未來消防分隊廳舍仍會在原址持續為民服務，守護地區安全。

財政局表示，未來將興建1棟地上17層、地下4層之住宅辦公大樓，整體空間規畫為複合型使用，包含三重消防分隊廳舍、住宅以及實施者捐贈約223坪公益設施空間作公托，其中市府分回住宅部分將視交屋時整體社宅供需狀況及民眾需求，並依市府及中央多元居住政策滾動使用。

新北市議員王威元表示，地方對光興段消防廳舍改建期待已久，因為從得標到開工已花6年，未來完工將分回超過6成房舍，市府也應好好規畫，建議以更彈性作法，比如中繼住宅、包租代管及出售等，並將所得用於其他更有效建設。新北市議員李倩萍則憂，廳舍在巷弄裡面，屆時鳴笛聲恐影響周遭住家及校園，建議可參考台北市作法，出勤移動到巷外再鳴笛。