遛狗不清便溺新北113年告發114件 最高罰6000元

新北市環保局今天表示，在民間捐贈下已於多處設「新北可愛柴狗便（袋）箱」，飼主遛狗應善盡清理寵物便溺責任，違者開罰，新北市113年告發處分114件，最高可罰新台幣6000元。

新北市環境保護局發布新聞稿指出，為減少公共區域犬隻糞便問題，自110年度起持續推動設置新北可愛柴狗便（袋）箱獲得企業響應，全市共設有215座狗便（袋）箱，魚中魚樂活公司自111年起每年贊助製作10萬個狗便袋。

寵物便溺問題，環保局表示，飼主應善盡清理寵物便溺的責任，應將寵物排泄物隨手清理，勿造成路上其他人不便及影響環境衛生，若經環保局查證屬實，得依廢棄物清理法開罰，新北市於113年間共告發處分114件，最高可處飼主6000元罰鍰。

環保局指出，飼主可妥善使用設置於各地的狗便（袋）箱，若有發現便（袋）箱有缺袋或髒亂問題，可依每座狗便（袋）箱右側標示管理單位聯絡資訊，直接向管理單位反映。