拚區區有YouBike！新北交通局：今年要達1500個租賃站點
新北市YouBike公共自行車10年來累計服務近2.9億人次，現已建置1384個租賃站點，共投入2萬1379輛YouBike2.0及1380輛2.0E電動輔助自行車，交通局今年目標建置1500站YouBike租賃站點，將持續投放2.0E電輔車至2100輛，也將公共自行車系統服務往烏來、貢寮推進，達區區皆有YouBike。
交通局簡任技正吳政諺說，近年環保綠色交通工具蔚為風行，騎乘YouBike做為通勤、休閒運動的民眾也逐年攀升，新北市每天平均租借8.5萬次，交通局今年目標建置1500站YouBike租賃站點，並持續投放2.0E電輔車至2100輛，同時將公共自行車系統服務往烏來、貢寮推進，達區區皆有YouBike。
吳政諺說，去年度公共自行車滿意度調查，YouBike服務滿意度達95.5%，YouBike公共自行車系統已成為大眾運輸最後一哩路的重要交通工具。
吳也指出，為確保騎乘YouBike的安全，鼓勵使用者投保公共自行車傷害險，目前每月投保率有達95%，其中以25至34歲占整體使用族群約20%為最多，65歲以上長者也有5%。
交通局表示，台灣自今年起邁入超高齡社會，新北市自去年7月1日起敬老卡、愛心卡點數擴大可租借YouBike，且為提高洽辦服務便利性，新北市公有停車場也將增設YouBike簡易代辦中心，提供退費、遺失物領取等服務。
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