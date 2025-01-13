北市抽查年節產品21件不符規定 累犯「農產白蘿蔔」重罰12萬元

年節將至民眾陸續開始採買年貨，衛生局日前至賣場、傳統市場、餐廳、食品行、小吃店、網路電商平台等地點抽驗，共計抽驗229件蜜餞、調味料、農產、乾貨等產品，其中21件不符規定，已要求業者下架。衛生局表示，4件產品為累犯，1件台北市農會蔬果舖子「農產白蘿蔔」為衛生局管轄，將加重裁罰12萬元。

衛生局表示，18件品質檢驗不符合規定產品，違規原因包含7件生鮮蔬果及竹笙、菇類、花椒、白木耳各1件檢出農藥不符殘留容許量標準；3件竹笙、1件菇類檢出重金屬鎘及1件花生粉檢出黃麴毒素均不符食品汙染物質及毒素衛生標準；2件即食豆乾檢出防腐劑苯甲酸及己二烯酸不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準。

衛生局說，專案同時執行包裝食品標示檢查，其中7件產品不符合規定，1件魚丸檢出及防腐劑己二烯酸外包裝未標示該食品添加物名稱及標示不實，另有3件竹笙、1件豆干、2件花生製品未依規定標示。

衛生局表示，相關產品均要求業者立即下架，將分別依「食品安全衛生管理法」處責任業者、廠商3萬至2億元罰款，其中台北市農會蔬果舖子「農產白蘿蔔」、純香食品行「白蘿蔔」、萬華區承銷人3499「辣椒」、八玖食小食樂趣「大豆干（不辣）」，去年年節抽查不合規定，今年加強稽查，同樣不符規定，將移請轄管衛生局加重開罰。