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新北國際AI+智慧園區 今起公告標售7筆土地

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
黃色區塊為本次標售的抵費地。圖／新北地政局提供
黃色區塊為本次標售的抵費地。圖／新北地政局提供

新北多地園區開發中，也帶動產業成長，新北地政表示，將於2月21日辦理新北國際AI+智慧園區（林口工一市地重劃區）共7筆土地開標作業，並自今起於新北市土地標售行動網公告相關標售資訊，有意投標者可注意相關資訊。

地政局說明，新北國際AI+智慧園區聯外交通挾國道1號林口交流道、高鐵的優勢，周邊更臨近五大工業區、桃園機場捷運系統及台北港，擁有極佳的區位優勢條件，因此成功迎來半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）及台聚公司進駐投資，本次釋出7筆第三種產業專用區，面積共約2155坪，價格每坪約為42萬5700元至46萬5300元。

地政局表示，新北國際AI+智慧園區可建地均屬產專區，對於新北甚至是北台灣產業發展需求占有重要地位，為釋出產業用地及償還開發成本以減少利息支出，本次先就面積較小之抵費地優先標售，市府正積極媒合招商引資，其餘土地未來將視重劃財務及產業需求，由市府分批以標售、標租或招標設定地上權等多元方式辦理。

地政局提醒，開標作業將於2月21日上午10時在市府24樓2422會議室辦理，有意投標者請於2月21日當日上午9時30分前，將投標相關文件以掛號方式寄至新北市政府郵局「新北市政府郵局第99號信箱」參與投標。標售資訊、須知、投標單等相關文件，可至「新北市土地標售行動網」閱覽及下載。

新北國際AI+智慧園區今起公告標售7筆土地。圖／新北地政局提供
新北國際AI+智慧園區今起公告標售7筆土地。圖／新北地政局提供

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