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侯友宜視察三重玫瑰立體停車場 2026年完工有528個車位

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今視察三重玫瑰立體停車場工程。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察三重玫瑰立體停車場工程。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今視察三重玫瑰立體停車場工程，預計2026年5月完工，將提供458個汽車位及70個機車位。侯說，集美地區位於三重心臟地帶，附近有學校和運動中心，多個老舊住宅區緊鄰，為解決地方停車空間不足問題，在玫瑰公園舊址新建地下1層、地上8層的立體停車場。

市府工務局長馮兆麟說，玫瑰立體停車場總工程費10億3千萬餘元，由交通部公路局補助2億5千萬元。除停車空間外，為使公有土地資源發揮最大效益，停車場也共構中興橋派出所、及容納200人的活動中心，提供員警良好的辦公及待勤環境，讓居民有更多的休閒選擇。

新工處長簡必琦說，為降低施工噪音，施工團隊將擋土工法由震動式鋼板樁改為靜壓式工法，在建築物外牆使用輕巧易維護的造型擴張網，降低車輛停車時發出的噪音，也少停車場內車燈外散的情形；並利用樓層轉角設置空中立體綠帶，再搭配可以使建築外觀保有低調且典雅的夜間照明設計，完工後將成為附近亮眼的地標建築。

交通局長局鍾鳴時也說，為紓解三重地區停車需求問題，重陽停車場已於去年年底啟用，現有4處停車場興建工程正在進行，包括興穀國小操場地下停車場、興華公園地下停車場、信義公園地下停車場及玫瑰立體停車場，陸續在2025、2026年完成。

議員彭佳芸說，玫瑰停車場本打算以BOT方式興建，但憂心BOT恐有很大一部分變成商場，加上地方對停車位需求非常高，因此議員集體建議，認為政府自己出經費來興建，並透過時任立委余天，爭取到前瞻預算補助，結合附近的中興橋派出所及當地很需要的活動中心，變成大家聚集的一個中心點。

新北市長侯友宜今視察三重玫瑰立體停車場工程。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察三重玫瑰立體停車場工程。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察三重玫瑰立體停車場工程。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察三重玫瑰立體停車場工程。記者劉懿萱／攝影
三重玫瑰立體停車場工程。記者劉懿萱／攝影
三重玫瑰立體停車場工程。記者劉懿萱／攝影

三重 停車場

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