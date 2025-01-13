快訊

魔鬼焚風重返！凶多吉少 洛杉磯野火恐成美損失最慘重天災

海鯤艦裝備規格受關注 泊港測試中斷恐延宕海測時程？

自己送上門！新北男吸毒開車恍惚 派出所前撞警車翻覆

飄騷味...動物園東側停車場不方「便」 竟還有駕駛備尿袋

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市動物園東側新光路上規畫有大型遊覽車停車場，但卻因地點較偏遠，讓遊覽車司機不方「便」。圖／李柏毅辦公室提供
北市動物園東側新光路上規畫有大型遊覽車停車場，但卻因地點較偏遠，讓遊覽車司機不方「便」。圖／李柏毅辦公室提供

北市動物園東側新光路上規畫有大型遊覽車停車場，但卻因地點較偏遠，讓遊覽車司機不方「便」。議員李柏毅接獲陳情，表示民眾騎車經過這一帶都會聞到一股尿騷味，甚至還有司機自備尿袋，相當誇張。北市府表示，已先設流動廁所，後續也會設固定廁所。

議員李柏毅說，台北市立動物園東側新光路是大客車遊覽車的停車場，但常有民眾反映，騎車經過都是異味、非常嚴重，還有遊覽車駕駛抱怨如有內急，根本不方便，議員現勘發現，這處遊覽車停車場最近的公廁，一處是在捷運動物園站、一處則是在貓空纜車站，不過距離停車場將近一公里、兩公里，光是走路到捷運站要至少10分鐘、貓纜站約要15至20分鐘。

李柏毅說，他接獲陳情，表示捷運動物園站、貓纜站周邊都是紅線，對駕駛來說，根本無法暫時停車，還有遊覽車駕駛要自備尿袋，儘管這處停車場距離捷運機廠、動物園比較近，但這兩處的廁所根本不外借，他質疑，當初怎麼會有這麼荒謬的規畫？

北市公運處回應，後續會來辦理會勘，看是否採用流動廁所，或協調捷運公司開放捷運機廠的廁所讓駕駛使用，當然以距離看，捷運機廠的距離比較近，會來辦理會勘，看怎麼解決駕駛內急的問題。目前已先設流動廁所，後續也會設固定廁所。

李柏毅質疑，為了解決司機的內急問題，他先前詢問教育局動物園、北市新工處、停管處、還有環保局等單位，大家各推皮球，都說非其業務，讓議員相當不滿轟「再混嘛」，這麼急迫需求的事情，設置個流動廁所竟然都在踢皮球。

北市環保局表示，因設置流動廁所是由各主管單位設置，環保局只有負責清潔；教育局表示，短期會先跟動物園溝通，北市府研議先設置流動側所，並擬中長期規畫設立固定式公廁。

議員李柏毅接獲陳情，表示民眾騎車經過這一帶都會聞到一股尿騷味，甚至還有司機自備尿袋，相關誇張。圖／李柏毅辦公室提供
議員李柏毅接獲陳情，表示民眾騎車經過這一帶都會聞到一股尿騷味，甚至還有司機自備尿袋，相關誇張。圖／李柏毅辦公室提供
儘管這處停車場距離捷運機廠、動物園比較近，但這兩處的廁所根本不外借。圖／李柏毅辦公室提供
儘管這處停車場距離捷運機廠、動物園比較近，但這兩處的廁所根本不外借。圖／李柏毅辦公室提供

動物園 北市府 廁所

延伸閱讀

搶攻高雄球迷票？ 邱議瑩、賴瑞隆都找蔡其昌賀年

民眾黨「釘孤支」中彰投報名秒殺 彰化追加兩遊覽車仍爆滿

動物園母老虎「把老公當坐墊」整隻霸氣壓制！公虎嚇到不敢動委屈哭了

高鐵南延拍板 李柏毅批陳菁徽收割 轉彎幅度堪比吳敦義

相關新聞

蔣萬安與母校合作 北市推AI學習計畫

為培養更多黃仁勳，北市府與美國賓大合作，結合台大教授孔令傑Python程式線上課程，推出適性化AI輔助程式學習計畫，目前...

飄騷味...動物園東側停車場不方「便」 竟還有駕駛備尿袋

北市動物園東側新光路上規畫有大型遊覽車停車場，但卻因地點較偏遠，讓遊覽車司機不方「便」。議員李柏毅接獲陳情，表示民眾騎車...

北台8縣市串連 新北幸福保衛站使用率逐年攀升

北台8縣市「幸福保衛站」政策2024年初上路，讓遇家庭變故等急難孩童，不至於餓肚子。在基隆市有熱心老師、家長和餐飲商家，...

星期評論／建案鄰損不斷 市民只能自求多福

竹北風采520、北市基泰大直到近期新北三重鄰損案引發全民恐慌，全台進入大都更時代，卻整合不易，小基地成近年主流。北台灣建...

鳥籠危老重建增多 民憂施工安全

新北三重區六張街建案鄰損案為小基地都更，面積僅97坪，自2017年危老條例上路迄今，新北累計核准592件危老重建案，小於...

新北修訂契約 小巨蛋二度招商

新北小巨蛋鎖定板橋第二運動場以BOT招商，改建成室內多功能場館，容納1.2萬以上觀眾席。體育局去年第一次招商，台灣人壽保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。