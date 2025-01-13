飄騷味...動物園東側停車場不方「便」 竟還有駕駛備尿袋

北市動物園東側新光路上規畫有大型遊覽車停車場，但卻因地點較偏遠，讓遊覽車司機不方「便」。議員李柏毅接獲陳情，表示民眾騎車經過這一帶都會聞到一股尿騷味，甚至還有司機自備尿袋，相當誇張。北市府表示，已先設流動廁所，後續也會設固定廁所。

議員李柏毅說，台北市立動物園東側新光路是大客車遊覽車的停車場，但常有民眾反映，騎車經過都是異味、非常嚴重，還有遊覽車駕駛抱怨如有內急，根本不方便，議員現勘發現，這處遊覽車停車場最近的公廁，一處是在捷運動物園站、一處則是在貓空纜車站，不過距離停車場將近一公里、兩公里，光是走路到捷運站要至少10分鐘、貓纜站約要15至20分鐘。

李柏毅說，他接獲陳情，表示捷運動物園站、貓纜站周邊都是紅線，對駕駛來說，根本無法暫時停車，還有遊覽車駕駛要自備尿袋，儘管這處停車場距離捷運機廠、動物園比較近，但這兩處的廁所根本不外借，他質疑，當初怎麼會有這麼荒謬的規畫？

北市公運處回應，後續會來辦理會勘，看是否採用流動廁所，或協調捷運公司開放捷運機廠的廁所讓駕駛使用，當然以距離看，捷運機廠的距離比較近，會來辦理會勘，看怎麼解決駕駛內急的問題。目前已先設流動廁所，後續也會設固定廁所。

李柏毅質疑，為了解決司機的內急問題，他先前詢問教育局動物園、北市新工處、停管處、還有環保局等單位，大家各推皮球，都說非其業務，讓議員相當不滿轟「再混嘛」，這麼急迫需求的事情，設置個流動廁所竟然都在踢皮球。