新北設7廊道降路殺 明年增3處

為降低路殺事件，新北農業局已設7處生態廊道，其中汐止區八連路經過調查，6月為路殺高峰，曾發生24次路殺事件，農業局設置階梯式生態廊道。今年將鎖定三芝、石碇、坪林區生態調查，打造動物客製化生態廊道，預計明年增設至10處。

新北市農業局說，汐止區八連路鄰近國道，是重要聯外道路，2023年路殺統計，遭路殺物種多為蛙、蜥蜴、蛇等兩棲類動物；該路段曾多次觀察到保育類動物穿山甲、麝香貓及鼬獾、白鼻心等動物出沒，尤其有穿山甲覓食、挖掘等足跡。

為降低道路對棲地影響，農業局在路殺熱點區規畫階梯式生態廊道，包含誘導式斜坡及地下廊道。誘導式斜坡以砌石堆疊緩坡，引導動物進入地下廊道，安全地穿越馬路。地下廊道則採梯形設計，一側種植植物模擬野外環境，增加動物使用意願，另一側架設繩索供兩棲動物攀爬使用，地下廊道也具排水功能。

農業局沿線巡視，發現數個較深的集水井及箱涵，為防止小動物受困，設置砌石坡道及土包，並設置斜坡道，鋪設網布供動物自由穿梭，曾觀察到白鼻心使用。

基隆山區也常有野生動物現蹤，動物保護防疫所長陳柏廷表示，基隆市偶爾會見山羌進入民宅、校園，但較少動物路殺，目前未設置生態廊道，反倒是山豬、山羌會啃食綠竹筍、山藥，造成農民不小的困擾。