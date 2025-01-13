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中央升遷快 北市府也缺「公」

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

大缺「公」時代，北市雖身為首都，但北市府官員坦言，北市與中央單位的公務員都在北市工作，「如果中央、北市可選，大家一定往中央跑」。儘管剛開始職等一樣，但北市公務員要從7升9職等，卻要比中央多花3倍時間。

一名市府官員舉例，地方一個科裡有2位股長、1位專員；而中央，科長以下除少數承辦員外都是專員，地方有股長職等同多一個升遷層級；另，中央專員比率也比科員高，他舉中央某機關單位為例，僅配置10多人，就有2個簡任佐理人員，但北市一個單位近千人，只有2個簡任專委。再以工程人員為例，公路局與新工處工程人員工作幾乎沒有不同，但中央職等就是比北市高。

「台北市招牌從以前的貴公子，現在已變成平民」，這名官員說，原本只有北市一個直轄市，但現在很多縣市都升上來，公務員到北市職等優勢等同沒了，加上房價物價高、外界關注度也高等，許多公務員看到北市這個招牌，考上只會覺得「壓力很大」。

為留住人才，北市人事處長張建智表示，市府會持續爭取都發、捷運、工程科等人員待遇的調整，如提供工程專業加給，薪水每個月多3千；也祭出工程獎金，工程人員服務第1年每人每年最高增加7萬5千元，第2年及第3年最高增加10萬5千元，第4年及第5年最高增加12萬元，服務第6年起最高增加13萬5千元，去年7月底中央也已核定下來。

儘管北市經費會增加2億多元，但這被視為留住人才的一帖解方，北市府也持續與銓敘部，爭取提高職等，盼能改善人才流失困境。

公務員 北市府

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