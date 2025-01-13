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蔣萬安與母校合作 北市推AI學習計畫

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（ 第二排中）昨出席適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（ 第二排中）昨出席適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會。記者蘇健忠／攝影

為培養更多黃仁勳，北市府與美國賓大合作，結合台大教授孔令傑Python程式線上課程，推出適性化AI輔助程式學習計畫，目前有公私立高中職14校、1127名學生參與。市長蔣萬安說，希望北市在基礎課程上，為學生打下深厚基礎。

蔣萬安昨出席適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會。他說，去年9月到美國參訪，回母校賓大談具體合作計畫，並到波士頓MIT人工智慧中心簽訂備忘錄，很高興身為賓大校友，能發揮一點影響力，讓最新學習系統結合北市府的酷課雲，要將北市打造成國際級教學環境。

蔣萬安育有三子，他說，身為三寶爸，很希望AI時代，所有孩子可以「善用AI跑起來」，輝達執行長黃仁勳曾說過「Run, don't walk」，希望所有孩子都能提早做好準備，迎接AI時代的來臨。

北市教育局表示，這次的AI學習輔助計畫，參與學生可上酷課雲專屬設計的線上課程，課程有指定作業並運用AI幫忙除錯，學生修正後會有學習測驗，通過測驗發給證書，整個學習計畫也可作為學生的學習歷程檔案。

教育局說，因應未來世界共通語言為中文、英文及程式語言，北市府將引導學校積極發展三語教學，將陸續推出國中及國小「三語學習實施計畫」。

孔令傑表示，程式設計課程多年來是需求大於供給，很多高中找不到資訊師資，北市學生可透過計畫，獲得學習協助，這套學習課程的AI系統，不會直接給答案，以引導方式協助學生找出錯誤並修正。

北市府 程式語言 蔣萬安

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