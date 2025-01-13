新北修訂契約 小巨蛋二度招商

新北小巨蛋鎖定板橋第二運動場以BOT招商，改建成室內多功能場館，容納1.2萬以上觀眾席。體育局去年第一次招商，台灣人壽保險公司計畫書未達標遭打槍；體育局修改契約細節，去年12月底再度上網公告，1月10日辦招商說明會。會中有廠商詢問場次定義，藍綠議員也分別提出交通、現有公務機關去處等疑問。

板橋第二運動場面積約4.55公頃，緊鄰新板特區、府中商圈，現有標準跑道、社福大樓與板橋體育館，因ROT廠商意願不高，改採BOT重建室內多元運動場館，可辦籃球、羽網球及技擊類比賽。去年上網公告，甄審會結果出爐，唯一投標廠商台灣人壽因投資計畫書不達標而出局。

台北大巨蛋開幕後爭議不斷，包括體育檔期太少，導致中職例行賽腰斬、18間VIP包廂只開1間、演唱會遇颱風假等，新北體育局二次招商，納入台北大巨蛋經驗修改契約細節，包括每年體育活動需占總場次5成以上、需配合市府停班課、優先提供市府空間等，體育局去年底再次上網公告。

1月10日說明會上，有廠商提出，場次計算是以活動天數還是以檔期計算？例如高雄巨蛋2023年有17個賽事、97天，扣除歲修，若以檔期計算，每個檔期約1周，等於一年近三分之一時間要封場，對營運廠商來說難以自償。

「建蔽率60%、容積率400%在財務上較可行。」體育局長洪玉玲說，現行土管規定，體育用地建蔽率50%、容積率不予規定，未來成功招標將向城鄉局申請變更，隨著市府第二行政中心落成，部分機關搬動後，將有空間讓現有機關進駐。至於場次定義，契約上保留彈性，依實際營運情況為準。