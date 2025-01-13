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鳥籠危老重建增多 民憂施工安全

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北報導

新北三重區六張街建案鄰損案為小基地都更，面積僅97坪，自2017年危老條例上路迄今，新北累計核准592件危老重建案，小於百坪近200件，雙北土地價值高，土地整合不易，基地小、成本小的「鳥籠危老案」增多，施工安全及品質是否打折扣引起關注。

三重大樓工地「莘聖沐光居」施工挖地下室過程出狀況，造成左右兩棟房子傾斜並火速開拆，民眾一夕間失去家園，肇因仍在調查中。

新北市建築師公會理事長汪俊男說，三重危老案施工出包問題不在面積小，近年營建量能供需失調，出現專業隱憂，推動危老重建不需要因噎廢食，是要重視營造業體質。

汪說，蓋房子過程損鄰除建設公司難迴避責任，營造端也是重要角色，近年許多小型營造廠面臨專業人力不夠困境，甚至將本求利，造成品質或把關缺口。建築師監造、政府查核是第二線，關鍵在於營造廠專業素質。

危老重建沒有基地面積限制，房子屋齡逾30年，政府可提供耐震能力初評、重建計畫補助，及工程貸款利息補貼等。新北市都市更新學會理事長辜永奇直言，小基地建案危險性確實較高，都更容獎最高50%、危老容獎最高40%，兩者上限差距小，建議調整差距，讓小建案能減少。

「危老重建條例」中的時程獎勵到今年5月將結束，不少人趕在獎勵結束前申請。新北都更處指出，地價愈貴的行政區愈容易出現小基地危老都更。

新北都更處副處長李擇仁指出，很多小面積都更案是自然人自行找營造商，或者先申請完「待價而沽」。小基地確實較無法做「街廓型都更」，難以規畫周邊公園、廣場等公設，市府持續透過大面積公辦都更，盼以公辦示範案引領民間跟進。

市議員連斐璠認為，應避免這類小基地建案，完整都更才有意義，政府應設法突破；市議員彭佳芸認為，推都更挑戰大，危老重建是加速的方式之一，市府應對這類小建案加強把關才是解決問題根本之道。

建築師 都更

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