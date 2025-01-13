星期評論／建案鄰損不斷 市民只能自求多福

竹北風采520、北市基泰大直到近期新北三重鄰損案引發全民恐慌，全台進入大都更時代，卻整合不易，小基地成近年主流。北台灣建築密度高，易因施工或設計失當導致鄰房損壞，案件層出不窮，不見公權力拿出更好作為，難道民眾只能自求多福？

施工損及鄰宅事件頻傳，只要住家附近有新案興建，住戶恐怕就得提心吊膽，凸顯施工過程安全監測機制可能存在漏洞。房產是一生心血，眼見家園瞬間摧毀，不只是財產損失，還有許多金錢難以衡量的紀念物品與情感，復原及重建是條漫漫長路，後續賠償與安置過程往往冗長，造成受災戶身心俱疲。

雙北近年力推都更，新北2019年起推動都更三箭政策，到去年累積核准超過千案，各地大興土木，伴隨鄰損案件逐年增加，從2020年54件到去年達150件，暴增約2倍。

雙北都設法規範補救，台北市導入第三方專業公會認定複核機制，與開挖深度逾14公尺或地下室超過4層建築工程，要委託專業公會檢查。

新北市在去年新增「擋土安全維護措施為必須申報勘驗項目」，地下室開挖前須現場會勘並結合專業公會防災勘查機制才能動工。

然而這些補救卻緩不濟急，現行新建案多屬小面積都更，新北小於百坪危老案為數不少，都更審議階段卻只討論道路寬度、周遭環境影響與獎勵，對工法或是地質鑽探改良部分未多著墨。

中央訂定「營造業法」也未依個案工程項目特性管制，以此次三重六張街莘聖沐光居鄰損案為例，竟然淺挖2層就坍塌，專家直指現場人員、營造業技師經驗與危機處理能力有不足。

營造業法、技師法屬中央法規，目前主管機關對修法似乎沒動靜；新北市工務局正研擬軟弱土層範圍，擬規範施工前地質鑽探、地質改良等，盼能亡羊補牢。中央、地方都有責任強化把關，別等到更多鄰損案引爆民怨，才來喚醒這個既失察又失能的政府。