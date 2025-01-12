吸取大巨蛋爭議經驗 新北修契約小巨蛋二度公告招商

新北小巨蛋鎖定板橋第二運動場以BOT招商，改建成室內多功能場館，容納1.2萬以上觀眾席。體育局去年第一次招商，台灣人壽保險公司計畫書未達標遭打槍；體育局修改契約細節，去年12月底再度上網公告，1月10日舉辦招商說明會。會中有廠商詢問場次定義，藍綠議員也分別提出交通、現有公務機關去處等疑問。

板橋第二運動場面積約4.55公頃，緊鄰新板特區、府中商圈，現有標準跑道、社福大樓與板橋體育館，因ROT廠商意願不高，改採BOT重建室內多元運動場館，可辦籃球、羽網球及技擊類比賽。去年上網公告，甄審會結果出爐，唯一投標廠商台灣人壽因投資計畫書不達標，不予選出最優申請人。

台北大巨蛋開幕後爭議不斷，包括體育檔期太少，導致中職例行賽腰斬、18間VIP包廂只開1間、演唱會遇颱風假等，新北體育局二次招商，納入台北大巨蛋經驗修改契約細節，包括每年體育活動需占總場次5成以上、需配合市府停班課、優先提供市府空間等，體育局去年底再次上網公告，1月10日開招商說明會。

會中有廠商提出，場次計算是以活動天數，還是以檔期計算？他舉例，高雄巨蛋2023年有17個賽事、97天，扣除歲修，若以檔期計算，每個檔期約1周，等於一年近三分之一時間要封場，對營運廠商來說難以自償。

議員黃淑君則提出，現有社福大樓、戶政事務所搬遷及興建計畫現無著落，且放寬建蔽率至60%、容積率400%不符運動設施用地期待。議員劉美芳則說，板二周遭道路僅兩線道，未來小巨蛋量體大恐不敷使用，建議基地內縮，並引進親子遊樂設施，平時一般民眾也能使用。