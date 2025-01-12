小基地建案該鼓勵或避免？大面積都更、推動速度引新北正反討論

小基地危老都更因為整合難度低，成都會區中都更風潮，但這次三重鄰損案後也讓外界重新檢視。新北市議員連斐璠認為，應避免這類小基地建案，完整都更才有真正意義，政府應設法推動；新北市議員彭佳芸則認為，以三重情況來看，都要等整合就很難推動都更，市府應對這類小建案加強把關才是解決問題根本。

新北三重鄰損建案因基地小引發討論，其實像該案走危老都更的小建案不少件，地價越貴的行政區越容易出現小基地危老都更，有專家認為小基地與建築危險沒有關聯，也有專家覺得仍有一定風險，再加上基地條件不好，政府應從法規上限制讓民眾往一般都更走。

連斐璠指出，很多建商都覺得「趕快賺一賺就走」，但這類危老都更只是房子舊的變新的，就失去的都更的意義，因為巷道、綠化面積等都無法一併規畫，所以設法應該設法做大面積都更，像近期頂溪二號出口都更規畫就很好。

連斐璠指出，都更難關鍵還是在於整合，最大反彈往往來自做分租套房的屋主，若都更就讓利益消失，政府應該設法從法規上限制，否則未來新房更貴、老宅又只剩經濟弱勢者去住，這不只是地震及火災問題，還可能衍生出治安問題。因此，若都更達到一定比例，就應該對這些不願整合的屋主有強制作為。

彭佳芸則認為，以三重情況來說，如果每一個案子都要整合到一定面積才能動，那可能會很難推動相關都更案；這次六張街鄰還在調查中，不過初步分析應該是施工作法不適合三重砂質土質，一切還待專家確定。

彭佳芸表示，這類小面積開發很多都是小建商，而很多鄰損原因也不一定，市府應該加強針對這類建案做事前監督，包含審核及建議工法等更嚴格把關，才避免經驗不足的小建商或者小工地有這類情況。