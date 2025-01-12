板殯遷不遷引爆藍議員內戰 在地里長忍痛相挺升級方案

板橋的新北市立殯儀館引爆藍議員內戰，板殯所在地的里長無奈表示，大家都希望搬遷，但多年來沒個承諾及規畫，「在地優化」是現階段最好解方，把板殯打造成像環境優美的美術館，傷害、交通及汙染等降到最低，才能讓居民好好休息、過得更好。

板殯使用近40年，量能屢傳不足，近20年來興起遷建聲浪，卻因屬嫌惡設施遭反彈卡關。國民黨市議員劉美芳提案原址重建，同黨議員周勝考卻嗆「板橋人無法接受」，號召民眾在說明會中挺身而出；劉回擊板殯始終遷不走，必須面對現實、解決問題。雙方交戰引發討論。

板殯所在地新海里的里長宋靜庭昨深夜於社群平台發出長文感嘆，記者今詢問時，她滿滿無奈語氣表示，大家都希望搬走，可是40年來沒一個承諾或計畫，叫大家怎麼等下去？眼看業者持續進駐甚至有違法經營，讓居民無法好好休息，所以兩年前自己就任後，就發起連署盼做管制。

宋靜庭表示，板殯最早是公園預定地，後來蓋也說是短暫設施，哪知如今變成永久性設施，大家過去都為板殯搬遷努力過，但幾十年過去完全沒一個結果，不管怎麼做都難，因此她才發文感謝提案人劉美芳及連署議員，盼先升級改善，與業者間各退一步，讓里民能好好休息。

宋靜庭強調，周勝考也請她支持遷走，若有人能承諾遷走她也一定支持，但幾十年來已經變成假議題。新海里環境受傷，沒人重視居民基本人權，沒有人能好好睡一覺「大家能懂他們的心情嗎？」、「上次提出搬遷的議題是15年前，試問大家我們還要犧牲多少個15年？」

宋靜庭認為，沒有人敢承諾搬遷就是請先「在地優化」，這是對所有人最大的解方，把讓人驚恐的殯儀館打造成像環境優美的美術館，是善待自己的另一種方式，新海里的里民在地犧牲40年，居民們值得過得更好，要重新定義過去的活法。

宋靜庭表示，希望藉由好的環境規畫及新式建築設計把所有的傷害降到最低，交通堵塞和噪音干擾也能降到最低；沒有第一步就沒有下一步