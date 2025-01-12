推AI學習 蔣萬安曝原想找大寶來 致詞又「出賣」得立了

為培養更多黃仁勳、蘇姿丰，北市府與美國賓大合作，並結合台大教授孔令傑Python程式線上課程，推出適性化AI輔助程式學習計畫，目前已有14校、1127學生參與。市長蔣萬安今出席說明會表示，希望北市在基礎課程上，為國中小高中職孩子打下深厚基礎。

蔣萬安今天也以家長身分透露，原本他也希望大兒子蔣得立也能來參加說明會，但青少年有自己想法，蔣更自爆，得立抱怨爸爸說他「酷」。蔣說，之前他說得立「很酷，比我還要酷」，結果得立跟他說「爸爸你不要再這樣說我」，蔣今說「我有說了...，希望不要再抱怨。」

蔣萬安今天上午出席適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會。本計畫是與美國賓州大學華頓商學院的適性化AI學習系統，串接至「台北酷課雲學習平台」，並結合台灣大學孔令傑教授Python程式線上課程。

蔣萬安說，上周輝達執行長黃仁勳在美演講時提到，「機器人的ChatGPT時刻即將到來」，並展示了全世界體積最小的超級電腦 Project DIGITS。蔣說，黃仁勳背後看板輝達合作夥伴名單，許多都是台灣企業，且多數落腳於北市，身為台北市長，他對此感到非常驕傲。

蔣說，他今天也是身為3個孩子父親，非常高興這個計畫能夠成行，能夠落實。目前瞭解北市有14個學校，1100多位學生初步參與這個計畫，很希望在AI時代，讓所有孩子都可以「善用AI跑起來」。因黃仁勳曾說過 Run, don't walk，很希望所有的孩子都能夠提早做好準備，能夠迎接AI時代的來臨。

蔣萬安也提到，他去年九月到美國參訪，也回到母校賓大談很多具體合作計畫，並到波士頓MIT人工智慧中心簽訂備忘錄，今天很高興身為賓大校友，終於發揮一點點影響力，一點點功能，讓開發的最新學習系統，結合台大教授的線上課程，結合北市府的酷課雲，能夠帶給孩子透過AI輔助教學，將台北市打造成為國際級教學環境，很高興邁出這重要的一步。

蔣萬安說，這個計畫希望培養孩子的程式語言，很早之前，他就非常鼓勵孩子學習程式語言，現在不僅是雙語，還要三語，希望台北市的孩子透過這個計畫都能培養三語能力，包括AI趨勢發展、各項挑戰等有更高競爭力。

蔣萬安也透露，原本今天這麼好的計畫，他也希望大兒子得利也能來，不過因青少年有獨立思考，得立跟爸爸說今天不會過來，因為接下來要期末考，要在家裡好好讀書。